BBB 24 Garantido na final do BBB 24, Davi conforta Alane: "confio no seu potencial" Os dois foram os últimos a resistir na Prova do Finalista vencida pelo baiano na manhã desta sexta (12)

Ainda descansando da prova de resistência, a última do BBB 24, Davi e Alane conversaram no quarto. Os dois foram os últimos a resistir à prova que levou o baiano a ser o primeiro finalista do programa, que decide o grande campeão na próxima terça-feira (16).



"Impossível ir para uma festa nesse programa sem a Bia! A gente queria tanto chegar juntas na final, a gente fez até promessa... Tô sozinha e no Paredão. Sozinha, sem minha amiga e no Paredão com um casal lindo", lamentou Alane.

"Eu confio no seu potencial", consolou o baiano. "Obrigada, Davi", agradeceu Alane. "Eu sei que você queria que Bia ficasse, claro, porque é sua grande amiga, mas aconteceu o que tinha que acontecer. Mas eu confio muito no potencial dela também, só que ela não escutava. Mas ela vai aprender, isso é com o tempo", comentou Davi.



"É pouca coisa. Se de fato é um defeito, é 0,5 de uma coisa de um milhão... Ela é incrível", elogiou a paraense. "Ela é um diamante", completou o motorista de aplicativo.

