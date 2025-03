A- A+

SHOW Lendária banda do underground pernambucano, Garapa Nervosa faz 30 anos com show, EP e documentário Grupo formado em 1995 faz única apresentação nesta quinta (20), no espaço Darkside

Uma das mais atuantes bandas do underground pernambucano nos anos 1990 – porém, há mais de duas décadas sem se apresentar –, a Garapa Nervosa ressurge para um único show, que acontecerá nesta quinta (20), a partir das 19h, no espaço Darkside, bairro da Soledade.

Evandro Q? (vocal), Daniel Barros (contrabaixo) e Fábio Andrade (guitarra) – da formação original – se juntam a Marcelo Tarta (guitarra) e Robson Schizo (bateria) para reunir fãs e curiosos, em um clima indie, noise e post-punk, que são a verve da banda.

A Garapa Nervosa também anuncia o lançamento de um EP com cinco faixas e de um documentário sobre a banda – cujas últimas filmagens acontecerão justamente no show desta quinta-feira.

Garapa

Formada em Olinda, no ano de 1995, seu primeiro show aconteceu no bairro de Ouro Preto. Levando à risca o underground way of life, nunca chegaram a gravar nenhum material (disco, fita demo, EP) nem chegaram a se apresentar em algum festival de grande porte.

Independente disso, a Garapa Nervosa, que integrou o Movimento Boca do Lixo, tocou em espaços diversos na RMR: Poco Loco, Bar do Grego, Bar da Rampa, Francis Drinks, Soparia, Pina de Copacabana, Galetu's, Garagem 27, CAIC de Peixinhos, Nascedouro, Sítio da Trindade, Clube Bonsucesso no Alto José do Pinho e na associação de Moradores de Jardim Brasil.

Diante das obrigações da vida cotidiana, da necessidade de sobrevivência (e dos boletos sempre chegando), há mais 20 anos, a Garapa Nervosa acabou… na verdade, nunca acabou. Seus integrantes esqueceram de dar um fim à banda. Ou, pelo menos, nunca anunciaram seu fim.

Documentário

"Garapa Nervosa - A Banda que Esqueceu de Acabar" é o nome do documentário que está sendo produzido e que conta a trajetória do grupo na cena underground pernambucana, em especial nos seus anos iniciais.

Sob direção de Daniel Barros e produção de Andreza Portella, o curta-metragem foi viabilizado através da Lei Paulo Gustavo, via Prefeitura de Olinda. O material trará arquivos de fotos, áudio e vídeos guardados em um baú na casa de Daniel, cineasta e baixista da Garapa Nervosa.

As últimas filmagens do documentários serão realizadas no show que a Garapa Nervosa realizará nesta quinta (20), no Darkside.

Show / EP

No show desta quinta (20), a Garapa Nervosa apresentará música antigas e conhecidas do público atento que a acompanhou lá nos idos dos 1990 e 2000.

Estarão no repertório, "Educação", "Guardanapos" e "Corpos Azuis", além das inéditas "Tóxico", "Zíper" e "Não Sei o que É o Rock'n'Roll" e da instrumental "Surf na Avenida Norte".

Antes do show, Evandro Q? assume a skin de DJ e manda músicas de bandas dos anos 1960 aos 2000, que influenciaram os integrantes da banda – como The Stooges, Silver Apples, Velvet Underground, Buzzcocks, The Stranglers, Gang Of Four, The Fall, Joy Division, Jesus and Mary Chain, Sonic Youth, Pixies, Walter Franco, Mutantes, Júpiter Maçã, Tom Zé, Kiko Dinucci, Violeta de Outono, Smack, Fellini, Second Come, entre outras.

Já o EP, que traz cinco faixas, deve ser lançado em breve, e, assim como no show, contará com músicas de diferentes épocas da banda. O material foi gravado e mixado em João Pessoa, por Adriano Leão.

SERVIÇO

Show de 30 anos da banda Garapa Nervosa

Quando: Quinta (19), a partir das 19h

Onde: Darkside - Rua Barão de São Borja, 89, Soledade - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 10, à venda no Sympla

