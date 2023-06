A- A+

tirinhas Garfield completa 45 anos de publicação nesta segunda-feira (19); confira o legado do felino O gato laranja foi criado em 1978 nos Estados Unidos por Jim Davis

Famoso pelo seu amor por lasanhas, sonecas constantes, humilhar seu dono e perseguições com carteiros, o personagem Garfield conquistou o mundo com sua personalidade fácil de se identificar. Publicado pela primeira vez em 19 de junho de 1978, nesta segunda-feira (19), no dia da semana que ele mais odeia, faz 45 anos da sua primeira aparição.

Com mais de 2580 aparições em jornais, o felino em 2013 ganhou o recorde no Guiness pela história em quadrinhos mais distribuída do mundo. Atualmente, está em segundo lugar apenas atrás de Penauts.

Depois de adaptações para o cinema, televisão, video games e livros, as histórias do bicho de estimação já rodaram o mundo inteiro e ele já passou por quatro transformações antes de se tornar a versão que conhecemos hoje, idealizada no ano 2000.

