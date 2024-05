A- A+

TECNOLOGIA Garfield da vida real? Inteligência artificial recria personagem com traços realistas; veja imagens Ferramenta cria imagens do desenho animado do gato amante da lasanha como se ele realmente existisse

Garfield é uma das caricaturas mais queridas por seu humor. Destaca-se por ser um gato laranja mal-humorado que odeia as segundas-feiras e perde a cabeça por um prato de lasanha. Embora se trate de um personagem animado, a inteligência artificial pode imaginar como ele se pareceria na vida real.

Uma das plataformas habilitadas para fazer essa atividade é Copilot, um app que desenha imagens em tempo real e em poucos minutos. Esta conta com tecnologias avançadas de IA, geradas pelos últimos modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

Como seria Garfield na vida real, segundo a inteligência artificial

Ao pedir ao Copilot para imaginar como é Garfield na vida real, a ferramenta apresenta diversas imagens, das quais se destacam duas.

Na primeira, é possível ver um gato dormindo uma soneca ao lado de uma janela, fiel ao personagem em questão, porque ele é conhecido por ser sonolento. Quanto à sua aparência, seu pelo é laranja e tigrado, com detalhes em preto. Este poderia se assemelhar à raça Exótico de pelo curto, conhecida por sua semelhança com os Persas, mas com um pelo mais manejável. Ele é de constituição corpulenta e possui uma longa cauda.



Garfield — Foto: Copilot

Além disso, a inteligência artificial criou outra imagem onde se pode ver o gato fazendo uma das coisas favoritas de Garfield: comer lasanha.



Garfield da vida real é projetado por inteligência artificial — Foto: Copilot

Nesta ocasião, observa-se um felino grande e laranja sentado em uma cadeira. Ele tem em uma de suas patas um garfo, com o qual come o grande pedaço de lasanha que está sobre a mesa. Seu rosto está cheio de molho de tomate e ele parece muito concentrado no prato.

Quem é Garfield, segundo a inteligência artificial

Ao perguntar ao ChatGPT, outra das ferramentas de inteligência artificial, quem é Garfield, a plataforma indica que “é um personagem de história em quadrinhos criado pelo cartunista norte-americano Jim Davis”. Nesse sentido, explica que ele “apareceu pela primeira vez em 19 de junho de 1978 em uma tira cômica sindicada que leva seu nome”.



Garfield: paixão por lasanha — Foto: Divulgação

Quanto às características desse desenho, o ChatGPT detalha que “Garfield é um gato doméstico laranja com listras pretas e uma personalidade preguiçosa, cínica e gulosa”. Também menciona que ele vive com seu dono, Jon Arbuckle, e um cachorro meio desajeitado e bonachão chamado Odie. Além disso, ressalta que ele é conhecido principalmente por “seu amor pela lasanha, seu ódio às segundas-feiras e sua atitude desdenhosa em relação a dietas e exercícios”.

Em seguida, comenta a grande popularidade que esse personagem alcançou com o passar do tempo, até o ponto de aparecer em milhares de jornais e gerar uma franquia que inclui livros, séries de televisão, filmes e uma ampla variedade de produtos comerciais. Aliás, este ano estreia um novo filme animado das aventuras desse gato.





Tirinha do Garfield — Foto: Reprodução

E conclui: “Garfield se destacou por seu humor simples e acessível, seu apelo universal e sua capacidade de ressoar com pessoas de todas as idades. A criação de Jim Davis se tornou um dos gatos mais reconhecíveis e queridos na cultura popular”.

