Carnaval 2025 Garimpos de Carnaval: veja o que é possível encontrar no Centro do Recife para cair na folia Saiba onde comprar acessórios e fantasias completas para a Folia de Momo

Com a chegada de fevereiro, o clima de Carnaval já toma conta das ruas do Recife. E, para quem já está em busca da fantasia perfeita para cair na folia, o Centro da cidade se torna o lugar ideal para encontrar opções acessíveis e criativas.

Entre ruas movimentadas e lojas especializadas, há alternativas para todos os gostos e bolsos – desde peças populares a produções mais elaboradas.

Um dos símbolos do carnaval de Pernambuco, a La Ursa ganha várias versões e cores. | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Rua das Calçadas

Nossa primeira parada foi na Rua das Calçadas, no bairro de São José, onde encontramos uma loja repleta de opções.

Há desde fantasias completas em promoção por R$ 30 até acessórios diferenciados, como uma cabeça de touro, para quem quer inovar no look. Além de fantasias mais sofisticadas, que podem ultrapassar o orçamento de R$ 300.

As tradicionais tiaras, queridinhas de quem aposta em visuais mais simples e práticos, também marcam presença.

Uma das grandes tendências deste ano são as cabeças de La Ursa, símbolo do Carnaval pernambucano, que estão disponíveis em diversos modelos e cores.



"A La Ursa está bem em alta este ano, porque vai ser um dos símbolos homenageados. Então, trouxemos várias opções", contou a vendedora Ivana Caroline.

Vendedora Ivana Caroline destaca a fantasia de Carnaval | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Para quem busca referências da cultura pop, a personagem de Ariana Grande no filme Wicked, a Glinda, já pode servir de inspiração para os foliões.

É possível montar um look semelhante gastando pouco: meia-calça por R$ 22; coroa por apenas R$ 1; varinha por R$ 3; body, R$ 49,90; e saias entre R$ 10,90 e R$ 49,90.

Já quem prefere um visual mais dark pode optar pela fantasia inspirada na Elphaba, vivida por Cynthia Erivo no mesmo filme.

Entre as peças, estão meia-calça preta (R$ 21,90), saia de tule (R$ 49,90), body preto (R$ 49,90), chapéu de veludo (R$ 21,90) e vassoura (R$ 18,90).

Avenida Dantas Barreto

Na Avenida Dantas Barreto, também localizada no bairro de São José, um dos principais corredores comerciais do Recife, há fantasias com preços que variam entre R$ 20 e R$ 120, tanto para adultos quanto para crianças.

De acordo com Maria Francisca Monteiro, comerciante do local, muitos foliões deixam para comprar na última hora, mas "quem chega cedo consegue as melhores opções".

"A que vende mais é a de bruxa, depois vem a de frevo, Mulher Maravilha, os super-heróis, Moana, esses todos vendem muito bem", afirmou Maria.

Entre os achados, encontramos uma fantasia que pode ser usada como uma inspiração do visual da personagem Sue (Margaret Qualley), do filme A Substância (2024), um dos indicados ao Oscar deste ano.

Fantasia de Moana e Mulher-Maravilha ainda continuam em alta | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Cais de Santa Rita

A última parada foi no centro comercial do Cais de Santa Rita, onde a diversidade de fantasias chama atenção.

Lá, opções criativas, como coletes de mototáxi, que podem ser combinados com roupas básicas, podem garantir looks inusitados para a festa.



Além disso, é possível encontrar grande variedade de fantasias infantis, incluindo fantasias do Mundo Bita e a clássica Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Os personagens icônicos do cinema e dos desenhos animados continuam entre os favoritos do público.

Fantasias do Ghostface (antes conhecido como Pânico e agora "amostradinho"), Patrulha Canina, Ladybug, sereia, Relâmpago McQueen, Goku e Naruto são algumas das opções mais procuradas, com preços variando entre R$ 30 e R$ 150.

"Tudo vai depender do gosto da criança, mas os super-heróis são os preferidos e estão sempre em alta", pontuou a comerciante Lenilda Guedes.

Corre!

Com tanta variedade, fica fácil encontrar uma fantasia para aproveitar o Carnaval com estilo. Porém, para garantir as melhores opções, é bom ficar atento para não deixar para escolher o look de última hora.

