''Garota do Momento'' traz referências pop e ressignifica tramas de época em folhetim

A- A+

Horário tradicionalmente ocupado por novelas de época ou interioranas, a faixa das seis bem que tenta sair da mesmice e ousar ao exibir tramas contemporâneas de diferentes formatos e linguagens. Porém, a cada aposta frustrada, como o fraco remake de ''Elas por Elas'', de 2023, a direção executiva da Globo já pensa em formas de agradar ao público com tramas de maior apelo popular.



Sem querer correr muitos riscos, a emissora acaba produzindo diversos folhetins genéricos, geralmente ambientados entre os anos 1920 e 1960, e tendo romances açucarados e vilãs extravagantes como os pontos altos do enredo.

Bebendo da mesma fonte, mas com um pouco mais de originalidade, ''Garota do Momento'' conseguiu eleva o nível de tudo o que se pensava sobre as produções do gênero ao seguir pela linha revisionista de séries estrangeiras como ''Bridgerton'', ''A Cor do Poder'' e ''Lupin'', onde personagens negros assumem a posição de protagonistas e combatem questões de raça e classe sem a postura subalterna, que por anos predominou na teledramaturgia.



Alessandra Poggi sempre foi apaixonada por novelas de época. Por isso, é natural que ela invista nesse filão ao se estabelecer no seleto grupo de novelistas da Globo. A primeira viagem no tempo da autora foi para os anos 1980 em ''Os Dias Eram Assim'', de 2017, escrita em parceria com Ângela Chaves.



Mais recentemente, em 2022, Poggi estreou de forma solo em ''Além da Ilusão'', ambientada nos anos 1940. Inspirada pelo otimismo dos anos 1950, em ''Garota do Momento'' a autora teve autonomia para mostrar as melhores referências culturais da época, trazendo para as sequências da trama grandes nomes da cultura preta, casos de Ruth de Souza, Pixinguinha e Elza Soares, entre outros.



Em um movimento semelhante ao que aconteceu nos anos 1990, quando a mocinha da primeira fase de ''Renascer'', Patrícia França, foi direto para o posto de protagonista da novela da seis, ''Sonho Meu'', Duda Santos brilhou no remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, exibido ao longo de 2024, e assumiu o papel principal de ''Garota do Momento''. Com atuação cheia de energia e na medida exata para a postura corajosa de Beatriz, Duda dominou a cena mesmo em uma novela com diversos destaques femininos.



Sabendo aproveitar o talento do bom elenco que tem em mãos e com capítulos extras para desenvolver seus personagens, a autora reservou momentos luminosos para nomes como Maísa Silva, Lília Cabral, Fábio Assunção, Carol Castro, Maria Flor, Letícia Colin, Danton Mello, Eduardo Sterblich e, sobretudo, Paloma Duarte. Na pele da cantora Lígia, Paloma trabalhou bem os dilemas de uma mulher à frente do seu tempo e que luta por sua liberdade em tempos extremamente machistas.



Com texto afiado e atuações acima da média, ''Garota do Momento'' ainda mostrou todo o potencial da direção de Natália Grimberg, que mostrou sua visão inspirada dos anos 1950, com uma roupagem mais jovial, solar e sempre a serviço do enredo.



Apesar de uma pequena barriga nos dois últimos meses de exibição, por conta do prolongamento da novela, Grimberg e Poggi conseguiram segurar bem a qualidade da trama, que culmina em últimos capítulos de altas doses emocionais. Com pesquisa bem realizada e enredo equilibrado, a volta ao passado promovida por ''Garota do Momento'' abriu um novo horizonte para o horário.

''Garota do Momento'' – Globo – de segunda a sábado, às 18h20.

Veja também