bbb 23 Garota do tempo: Marvvila acerta horários no BBB 23 e surpreende internautas Nos palpites, Marvvila chega a acertar exatamente horários como 12h02 ou 11h12 e quando erra, não passa de 10 minutos de diferença

Marvvila se mostrou uma grande conhecedora do tempo enquanto está confinada sem relógio. Um vídeo com diversos momentos que mostra a sister dentro da casa do BBB 23 chutando a hora certa viralizou nas redes sociais e divertiu o público. Nos palpites, Marvvila chega a acertar exatamente horários como 12h02 ou 11h12 e quando erra, não passa de 10 minutos de diferença.

No programa ao vivo de terça-feira (29), Tadeu Schmidt entrou na brincadeira, questionou Marvvila sobre o horário e a cantora errou apenas por um minuto. "11h20, Tadeu", respondeu. O apresentador, porém, não quis confirmar: "Jamais saberá", brincou.

