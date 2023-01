'Garota Nova-Iorquina': um romance inspirado na imigração

A- A+

Após emergir nas culturas das cidades de São Paulo e Nova Iorque, o advogado e autor Marcos Murihel conheceu muitas histórias de imigrantes que chegaram de todos os cantos do mundo e o simbolismo de liberdade. A partir dessas experiencias escreveu a obra ‘Garota Nova-Iorquina’, publicada pela Editora Pandorga.

As inspirações do autor passearam pelas duas cidades que trazem muitas culturas diferentes e, junto a isso, preconceitos. Ainda, coloca uma pitada da vida de Sophia Loren, que resultou na personagem Sils -- aspirante a atriz e imigrante que sofre com a possibilidade de extradição.

Em paralelo à história da atriz, Kardner é um advogado de muito sucesso que escolhe seguir o rumo político, mas seus planos são frustrados, pois sua nova sina é escolher entre a carreira e seu amor.

Sils e Kardner tem personalidades e caminhos opostos, e se tornam protagonistas de um relacionamento impossível. E muito além do romance, o casal se torna um símbolo da luta por direitos humanitários.

O sonho americano da atriz e o sonho republicano do advogado encontram o amor e o preconceito -- uma força latente esperando certos fatos para se manifestar.

"Vivemos em uma era de extremismo político e temos que falar sobre isso. Em ‘Garota Nova-Iorquina mostro o movimento anti imigração que perdura nos dias atuais", explica Marcos.

Sils é o gatilho para a polaridade, enquanto Kardner faz parte do status quo do deste universo político, mas está confuso. Ele precisa agradar sua base partidária, porém não sabe se é o certo a se fazer.

"Em nosso mundo atual tão imprevisível e vulnerável uma crise atrás da outra, é importante não perdemos a capacidade apreciar um sonho impossível", comenta Marcos.

