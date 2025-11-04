A- A+

GAROTA VIP Garota Vip tem nova edição em Pernambuco no dia 15 de novembro; confira atrações Festival contará com participações de Natanzinho Lima, entre outras atrações

Marcado para o próximo dia 15 de novembro, o festival Garota Vip, de Wesley Safadão, reunirá no mesmo palco algumas das atrações mais populares do piseiro e do forró.

Além do próprio anfitrião, se apresentam na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, Natanzinho Lima, um dos principais nomes do forró e piseiro da atualidade; Murilo Huff, destaque do sertanejo romântico; e a banda Seu Desejo, que vai puxar seu repertório de forró.

SERVIÇO

Garota Vip

Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Seu Desejo

Quando: 15 de novembro, às 21h

Onde: Área externa do Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de R$100 no site Virtual Ticket

Informações: @garotavip

