GAROTA VIP

Garota Vip tem nova edição em Pernambuco no dia 15 de novembro; confira atrações

Festival contará com participações de Natanzinho Lima, entre outras atrações

Wesley Safadão faz nova edição do Garota Vip, em PernambucoWesley Safadão faz nova edição do Garota Vip, em Pernambuco - Foto: Reprodução Instagram

Marcado para o próximo dia 15 de novembro, o festival Garota Vip, de Wesley Safadão, reunirá no mesmo palco algumas das atrações mais populares do piseiro e do forró. 

Além do próprio anfitrião, se apresentam na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, Natanzinho Lima, um dos principais nomes do forró e piseiro da atualidade; Murilo Huff, destaque do sertanejo romântico; e a banda Seu Desejo, que vai puxar seu repertório de forró.

SERVIÇO
Garota Vip
Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Seu Desejo
Quando: 15 de novembro, às 21h
Onde: Área externa do Centro de Convenções, Olinda 
Ingressos a partir de R$100 no site Virtual Ticket
Informações: @garotavip

