AGENDA CULTURAL Show de Os Garotin, rodas de samba e brega em celebração às mulheres estão na agenda do 'findi' Fim de semana também chega com teatro e estreias do cinema; confira

Em fim de semana em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, é claro que tem show de brega em homenagem a elas, com Kelvis Duran e Banda Labaredas no comando da festa, em Paulista, neste domingo (8).



Já no Recife, no sábado (7), tem show de Os Garotin, no Teatro RioMar. No mesmo dia rodas de samba agitam o Recife, que também está tomado por espetáculos teatrais, estreias de cinema e outras tantas baladinhas que movimentam, como sempre, a agenda cultural do fim de semana.

Bora?

SHOWS E EVENTOS

"Ocupação Reverbo - Outros Abraços"

Quando: Sexta (6) e Sábado (7), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @caixaculturalrecife // @reverbo.reverbo

Samba Pitomba - Canta Revelação

Quando: Sexta (6), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @sambadapitomba // (81) 9 9899-2948



Terça do Vinil: Ressaca da Gata Maga

Com Regente Joaquim, Bregadelic e DJ 440

Quando: Sexta (6), às 22h

Onde: Brilho Cultural - Rua Uchôa Cintra, 122, Recife

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @brilhocultural

360 Hyperclub

Quando: Sexta (6), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @_pagodea_

Xirê de Saberes Ancestrais

Quando: Sexta (6), às 15h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Inscrições gratuitas neste link

Informações: @pacodofrevo

Feriado e Música no RioMar

Com a Orquestra Matéria Prima

Quando: Sexta (6), às 16h

Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Os Garotin

Quando: Sábado (7), às 20h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4 RioMar Shopping) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 90 na bilheteria ou no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Pagodéa - Por Elas

Quando: Sábado (7), às 16h

Onde: AABB Recife - Av. Doutor Malaquias, 204, Salão Capiba, Graças

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @_pagodea_

Samba Boa Nova

Quando: Sábado (7), a partir das 16h

Onde: Emporio Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

A Culpa é de Mercúrio, com Dunas do Barato

Quando: Sábado (7), às 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

"Angels"

Eletrohits, Pop e Brasilidades

Quando: Sábado (7), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole



Rito Ruído - Especial Dia da Mulher

Com Abelardo, Bruxos de Nadi e DJ Kusko Selecta entre as atrações

Quando: Domingo (8), às 16h

Onde: Oficina Rock Café - Rua Coronel Alfredo Duarte, 37, Afogados, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla (acesso gratuito para mulheres e pessoas trans)

Informações: @oficinarockcafe

"Tardezinha"- Em homenagem ao Dia da Mulher

Com Labaredas e Kelvis Duran, entre outras atrações

Quando: Domingo (8), às 14h

Onde: Clube Municipal do Nobre - Rua do Nobre, s/n, Paulista

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Arrastão do Frevo

Quando: Domingo (8), às 15h30

Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

TEATRO

"Luz Negra: O Negro em Estado de Representação"

Do Grupo O Poste Soluções Luminosas

Quando: Sexta (6) e Sábado (7), às 19h

Onde: Terreiro de Pai Wagner - Rua Manoel de Sena, 126, Santo Aleixo, Jaboatão (sexta-feira) e no Quilombo do Catucá - Rua Ana Alves, 443, Viana, Camaragibe (sábado)

Acesso gratuito

Informações: @oposteoficial

"Chão de Estrelas"

Quando: Domingo (8), às 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 47 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323



EXPOSIÇÃO

"Submersos"

Quando: até 25 de abril

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

CINEMA

‘’Cara De Um, Focinho De Outro’’

SINOPSE: Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado. Direção: Daniel Chong

‘’A Noiva!’’

SINOPSE: Um solitário Frankenstein viaja para a Chicago dos anos 1930 para contactar uma cientista pioneira e lhe pedir que crie uma companheira para ele. Os dois revivem uma jovem assassinada, e a Noiva nasce. Direção: Maggie Gyllenhaal

‘’Kill Bill: The Whole Bloody Affair’’ (versão definitiva de Quentin Tarantino)

SINOPSE: A Noiva é dada como morta após seu ex-chefe e amante, Bill, emboscar seu ensaio de casamento, atirar em sua cabeça e roubar seu filho ainda não nascido. Para se vingar, ela precisa primeiro caçar os quatro membros restantes do Esquadrão antes de confrontar o próprio Bill.

Direção: Quentin Tarantino

