Show de Os Garotin, rodas de samba e brega em celebração às mulheres estão na agenda do 'findi'
Fim de semana também chega com teatro e estreias do cinema; confira
Em fim de semana em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, é claro que tem show de brega em homenagem a elas, com Kelvis Duran e Banda Labaredas no comando da festa, em Paulista, neste domingo (8).
Já no Recife, no sábado (7), tem show de Os Garotin, no Teatro RioMar. No mesmo dia rodas de samba agitam o Recife, que também está tomado por espetáculos teatrais, estreias de cinema e outras tantas baladinhas que movimentam, como sempre, a agenda cultural do fim de semana.
Bora?
SHOWS E EVENTOS
"Ocupação Reverbo - Outros Abraços"
Quando: Sexta (6) e Sábado (7), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @caixaculturalrecife // @reverbo.reverbo
Samba Pitomba - Canta Revelação
Quando: Sexta (6), às 19h
Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @sambadapitomba // (81) 9 9899-2948
Terça do Vinil: Ressaca da Gata Maga
Com Regente Joaquim, Bregadelic e DJ 440
Quando: Sexta (6), às 22h
Onde: Brilho Cultural - Rua Uchôa Cintra, 122, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @brilhocultural
360 Hyperclub
Quando: Sexta (6), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @_pagodea_
Xirê de Saberes Ancestrais
Quando: Sexta (6), às 15h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Inscrições gratuitas neste link
Informações: @pacodofrevo
Feriado e Música no RioMar
Com a Orquestra Matéria Prima
Quando: Sexta (6), às 16h
Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
Os Garotin
Quando: Sábado (7), às 20h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4 RioMar Shopping) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 90 na bilheteria ou no site Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
Pagodéa - Por Elas
Quando: Sábado (7), às 16h
Onde: AABB Recife - Av. Doutor Malaquias, 204, Salão Capiba, Graças
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @_pagodea_
Samba Boa Nova
Quando: Sábado (7), a partir das 16h
Onde: Emporio Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
A Culpa é de Mercúrio, com Dunas do Barato
Quando: Sábado (7), às 20h
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
"Angels"
Eletrohits, Pop e Brasilidades
Quando: Sábado (7), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Rito Ruído - Especial Dia da Mulher
Com Abelardo, Bruxos de Nadi e DJ Kusko Selecta entre as atrações
Quando: Domingo (8), às 16h
Onde: Oficina Rock Café - Rua Coronel Alfredo Duarte, 37, Afogados, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla (acesso gratuito para mulheres e pessoas trans)
Informações: @oficinarockcafe
"Tardezinha"- Em homenagem ao Dia da Mulher
Com Labaredas e Kelvis Duran, entre outras atrações
Quando: Domingo (8), às 14h
Onde: Clube Municipal do Nobre - Rua do Nobre, s/n, Paulista
Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital
Arrastão do Frevo
Quando: Domingo (8), às 15h30
Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
TEATRO
"Luz Negra: O Negro em Estado de Representação"
Do Grupo O Poste Soluções Luminosas
Quando: Sexta (6) e Sábado (7), às 19h
Onde: Terreiro de Pai Wagner - Rua Manoel de Sena, 126, Santo Aleixo, Jaboatão (sexta-feira) e no Quilombo do Catucá - Rua Ana Alves, 443, Viana, Camaragibe (sábado)
Acesso gratuito
Informações: @oposteoficial
"Chão de Estrelas"
Quando: Domingo (8), às 18h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife
Ingressos a partir de R$ 47 via Sympla
Informações: (81) 3355-3323
EXPOSIÇÃO
"Submersos"
Quando: até 25 de abril
Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @arte_plural_galeria
CINEMA
‘’Cara De Um, Focinho De Outro’’
SINOPSE: Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado. Direção: Daniel Chong
‘’A Noiva!’’
SINOPSE: Um solitário Frankenstein viaja para a Chicago dos anos 1930 para contactar uma cientista pioneira e lhe pedir que crie uma companheira para ele. Os dois revivem uma jovem assassinada, e a Noiva nasce. Direção: Maggie Gyllenhaal
‘’Kill Bill: The Whole Bloody Affair’’ (versão definitiva de Quentin Tarantino)
SINOPSE: A Noiva é dada como morta após seu ex-chefe e amante, Bill, emboscar seu ensaio de casamento, atirar em sua cabeça e roubar seu filho ainda não nascido. Para se vingar, ela precisa primeiro caçar os quatro membros restantes do Esquadrão antes de confrontar o próprio Bill.
Direção: Quentin Tarantino