''Garra de Ferro'' é sobre glória e derrota; leia a crítica do filme

A- A+

Uma das maiores dinastias do mundo da luta livre profissional pertence à família Von Erich, devido ao sucesso no início dos anos 1980 dos filhos de Fritz Von Erich. O patriarca foi responsável por promover campeonatos de lutas independentes, no Texas, nos Estados Unidos, mas a história de glória dos seus sucessores foi atormentada pelas tragédias que os irmãos Von Erich se envolveram.



Essa história real inspirou o canadense Sean Durkin a dirigir o seu novo drama esportivo ''Garra de Ferro'', que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (7). O cineasta traz a dinastia do clã Von Erich para as telonas, retratando as grandes vitórias dos irmãos Kevin, Kerry, David e Mike Von Erich, assim como as derrotas que marcaram suas jornadas.



O diretor também assina o roteiro do longa-metragem e mostra ao público os bastidores conturbados da família liderada pelo polêmico e rígido Fritz Von Erich que viu o legado do seu clã desmoronar ao longo dos anos.

Drama na família

O indomável treinador proporcionou aos filhos uma sequência de triunfos no esporte, mas o ambiente hostil criado por ele fez com que três dos herdeiros cometessem suicídio durante suas carreiras.



Das batalhas travadas durante o filme, o verdadeiro desafio fica para o espectador que acompanha a convivência caótica dos irmãos Von Erich, que sofrem uma enorme pressão nesse cenário competitivo, bem representado pelo diretor.



''Garra de Ferro'' é estrelado por Zac Efron (''High School Musical'' e ''O Rei do Show''), que interpreta Kevin Von Erich, e seus irmãos são interpretados por Jeremy Allen White (da série ''O Urso''), Harris Dickinson (''Triângulo da Tristeza'') e Stanley Simons (''Superior''). O elenco do filme ainda conta com Lily James (''Cinderela'') e Holt McCallany (da série ''Mindhunter''), como o patriarca da família Fritz Von Erich.

Clã Von Erich

As repentinas mortes e as condições misteriosas que cercavam os filhos de Fritz ocasionaram na expressão ''maldição de Von Erich'', que marca a trágica trajetória dessa família na luta livre, desde a ascensão até a queda.



''Garra de Ferro'' tomou rumos diferentes da história real que se baseia. Sean Durkin se sentiu responsável pela forma como retrataria o clã Von Erich para além dos triunfos e teve que tomar decisões difíceis, como omitir personagens.



No longa produzido pela A24, há três mortes marcantes entre os irmãos, mas na vida real a tragédia consegue ser ainda maior, pois existe mais uma perda: a família também vivenciou o falecimento do irmão Chris Von Erich, que foi omitido do filme pelo diretor.

''Foi a decisão mais difícil que tomei. O filme simplesmente não suportou a morte de outro irmão. É difícil dizer isso do ponto de vista humano, mas do ponto de vista narrativo e do personagem, há uma repetição que é difícil de aceitar'', comentou o cineasta.

Chance de prêmios

''Garra de Ferro'' estava elegível para a temporada de premiações deste ano, mas a trajetória conturbada dos inseparáveis irmãos Von Erich parece não ter conquistado Hollywood. A ausência mais marcante é a atuação memorável de Zac Efron, como o protagonista.



O ator entrega ao personagem um semblante de vitalidade no ringue, ao mesmo tempo que carrega uma dor fora dele. Além disso, é possível sentir o peso da narrativa dessa família amaldiçoada pela dinâmica do elenco de coadjuvantes, capazes de envolver o público, mesmo com seus destinos decretados.

Veja também

Submarino Como é o documentário sobre o Titan, que implodiu ao tentar chegar aos destroços do Titanic