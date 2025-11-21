Gary "Mani" Mounfield, ex-baixista do The Stone Roses, morre aos 63 anos
O ex-baixista da banda The Stone Roses, Gary "Mani" Mounfield, morreu aos 63 anos. A informação foi confirmada pela família do artista na quinta-feira, 20, em uma postagem do Facebook. A causa da morte não foi informada.
"É com meu coração em pedaços que anuncio o falecimento do meu irmão", escreveu Greg Mounfield, irmão de Gary, na postagem.
Nas redes sociais, Liam Gallagher, do Oasis, lamentou a morte do músico: "Estou totalmente em choque e absolutamente arrasado ao ouvir a notícia sobre Mani, meu herói."
Nascido em 1962, Mani consolidou sua carreira nos anos 1980, com sua primeira banda, Fireside Chaps, com John Squire e Andy Couzens. Junto de John, ele foi um dos fundadores do The Stone Roses, banda dona dos sucessos Waterfall, I Wanna Be Adored e Fools Gold.
O grupo contava com Ian Brown nos vocais, John Squire na guitarra, Gary no baixo, e Alan "Reni" Wren na bateria.
Criada em Manchester, no Reino Unido, a banda foi uma das pioneiras no movimento madchester, que misturava a psicodelia com o rock alternativo. Lançaram seu primeiro álbum em 1989, de nome The Stone Roses, com o segundo disco em 1994, Second Coming.
Em 1996, passaram por um hiato, retornando entre 2011 e 2017. Também através das redes sociais, o vocalista e companheiro de banda Ian Brown lamentou a morte de Gary: "Descanse em paz, Mani".
Gary deixa dois filhos, os gêmeos Gene Clark e George Christopher, de 12 anos. Sua esposa, Imelda Mounfield, morreu de câncer em 2023.