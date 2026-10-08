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FAMOSOS Gastos dos herdeiros de Michael Jackson chegam a R$ 100 milhões com chocolates, viagens e despesas Despesas dos filhos Prince, Paris e Bigi Jackson e da mãe do astro, Katherine, foram registradas em relatório

Os herdeiros de Michael Jackson parecem saber bem aproveitar a da fortuna que o Rei do Pop deixou para eles. De acordo com documentos obtidos pelo site TMZ, os filhos Prince, Paris e Bigi Jackson e a mãe do astro, Katherine, movimentaram cerca de US$ 19,8 milhões — o equivalente a quase R$ 100 milhões — ao longo do ano de 2024. Entre as despesas registradas pelo espólio estão despesas com viagens, impostos, honorários jurídicos, manutenção de imóveis e até chocolates.

O relatório foi apresentado por John Branca, um dos responsáveis pela administração do patrimônio deixado pelo cantor. O documento afirma que Paris recebeu cerca de US$ 6,3 milhões em benefícios no período. Ele gastou US$ 18,5 mil em viagens e outros US$ 309 mil com reparos e conservação de sua casa em Paris, além de outras despesas.

Prince, por sua vez, teve aproximadamente US$ 6,4 milhões destinados somente a despesas. Entre os valores mais altos está uma conta de US$ 4,9 milhões em impostos. O relatório também menciona compras feitas com um cartão de crédito.

Bigi, o caçula de Michael Jackson, teve despesas de US$ 3,1 milhões, incluindo taxas de associação de moradores, impostos referentes a 2023 e uma cobrança de sistema de pedágio.

Katherine recebeu mais de US$ 4 milhões em benefícios. Entre os pagamentos estão US$ 70 mil ao Forest Lawn, US$ 5 mil para uma empresa de eventos, mais de US$ 100 mil em locações para eventos, US$ 2.500 em bufê, US$ 400 em limpeza e US$ 1.200 no Chocolate Art Lab.

Segundo John Branca, o espólio, avaliado em mais de US$ 1 bilhão, teve um ano recorde, impulsionado por MJ The Musical e pelo espetáculo do Cirque du Soleil em Las Vegas.

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