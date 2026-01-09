A- A+

PRÊMIO Gata de "O Agente Secreto" vence prêmio "Golden Beast" em festival de cinema nos EUA Carminha interpreta as personagens Liza e Elis, e roubou a cena no filme pernambucano

A lista de prêmios do filme pernambucano "O Agente Secreto" não para de aumentar. Dessa vez, a vitória foi numa categoria no mínimo inusitada. A gata Carminha, que interpreta as personagens Liza e Elis na obra, faturou o troféu "Golden Beast".

O prêmio é concedido pelo The New York Film Festival. O anúncio da vitória foi feito pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, por meio das redes sociais, que se referiu ao prêmio como "Bicho de Ouro".

"O Agente Secreto recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, The Golden Beast (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York ao melhor bicho, besta ou criatura destacado num filme. As nossas gatas Liza & Elis ganharam. Recebi finalmente o cobiçado troféu das mãos de Florence Almozini, diretora de Programação e grande pessoa. Que emoção", celebrou Kleber Mendonça Filho em publicação.

Em um das fotos publicadas pelo diretor, é possível ver uma estatueta dourada de um gato, com os nomes "Liza & Elis" gravados.

O prêmio reconhece o papel da gata Carminha, que rouba a cena no filme ao dar vida ao animal com dois rostos. O efeito foi feito por meio de Imagens Geradas por Computador (CGI).

A tutora da gata Carminha, Kamila Alves, também comemorou em publicação nas redes sociais. "Que alegria absurda! Carminha premiada. Minha Gatriz entregou tudo nessa participação em O Agente Secreto, e meu coração tá explodindo de orgulho!", celebrou.



O prêmio foi entregue três dias antes da cerimônia do Globo de Ouro. "O Agente Secreto" está indicado e pode ser premiado em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.



Mais prêmios

"O Agente Secreto" também já ganhou outros prêmios internacionais, como de melhor filme internacional no Critics Choice Awards 2026, além de melhor filme no Festival de Cannes. Na mesma premiação, Wagner Moura foi laureado como Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho como Melhor Diretor.

Recentemente, o filme também conquistou os prêmios das associações americanas Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) e National Society of Film Critics (NSFC).

"O Agente Secreto" no Oscar

Nesta semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.

Confira a lista de classificados:

Argentina, Belén

Brasil, O Agente Secreto

França, It Was Just An Accident

Alemanha, Sound Of Falling

Índia, Homebound

Iraque, The President's Cake

Japão, Kokuho

Jordânia, All That's Left Of You

Noruega, Sentimental Value

Palestina, Palestine 36

Coreia do Sul, No Other Choice

Espanha, Sirât

Suíça, Late Shift

Taiwan, Left-Handed Girl

Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.

