Gato Preto é preso em São Paulo e Bia Miranda desabafa nas redes

O influenciador dirigia um carro avaliado em um milhão e meio, de acordo com sua namorada

Carro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um posteCarro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um poste - Foto: Redes sociais/Reprodução

Samuel Sant’anna, mais conhecido como seu nome de influenciador Gato Preto, sofreu um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20), na Zona Norte de São Paulo. Pouco depois, ele foi detido no seu apartamento. Apesar da batida, a polícia não informou o motivo da prisão. 

Sant’anna estava com sua namorada, a ex-fazenda Bia Miranda, na hora do ocorrido. Ambos passaram a noite postando mídias em suas redes sociais curtindo uma festa. Miranda apareceu novamente para explicar que ninguém se machucou e que eles vão pagar pelos danos no carro de outras duas vítimas que se envolveram no acidente. 

A influenciadora também comentou a prisão do Gato Preto "Ele quitou ontem esse carro e ele deu PT [perda total] no carro de um milhão e meio".

Além dos danos do Porsche do influenciador e da sua prisão, ele também teve suas redes sociais bloqueadas.

