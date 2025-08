A- A+

celebridades Gato Preto, ex de Bia Miranda, estava gravando stories no momento em que foi preso Ele é conhecido nas redes sociais por conteúdos sobre ostentação e humor

Nesta terça-feira (5) o influenciador Samuel Sant'anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, estava falando sobre amor para seus seguidores enquanto caminhava na rua após tomar um vinho quando foi abordado pela polícia e preso. O momento foi gravado e publicado no próprio instagram de Sant'anna.

Ainda neste ano de 2025, o influenciador ganhou atenção nas redes quando anunciou o término com a ex-participante do reality show "A Fazenda", Bia Miranda, com quem tem uma filha, Maysha. Ele é conhecido nas redes sociais por conteúdos sobre ostentação e humor.

Após a prisão, sua equipe publicou uma nota de esclarecimento. Confira:

"O influenciador Samuel Santanna da Costa foi detido pelas autoridades na zona sul de São Paulo, por motivos que ainda estão sendo apurados. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e o respeito ao público, e informamos que, assim que houver informações confirmadas e seguras, faremos uma nova atualização. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que evitem julgamentos precipitados"

Veja também