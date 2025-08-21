A- A+

acidente Gato Preto: o que se sabe sobre acidente com Porsche na Faria Lima O influencer não resistiu à prisão, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia

O influenciador digital Gato Preto bateu o seu Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima, NA zona oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 20. Ele avançou em alta velocidade no sinal vermelho e colidiu contra outro veículo. Ele fugiu do local e foi preso horas depois do acidente em seu apartamento nu na companhia de outras duas mulheres que também estavam sem roupas. A defesa do influenciador não foi localizada.

Como ocorreu o acidente?

Gato Preto dirigia o Porsche 911 Carrera S Cabriolet, ano 2020, pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando colidiu com um Hyundai HB20, na manhã de quarta-feira. O veículo é avaliado em aproximadamente R$ 800 mil.

Imagens do Smart Sampa, da Prefeitura, registraram quando o Porsche avança em alta velocidade no sinal vermelho. O influenciador deixou o local após o acidente, sendo localizado horas depois.

Quem estava com ele no veículo?

A namorada de Gato Preto, a também influencer e ex-participante do reality show A Fazenda Bia Miranda, também estava no Porsche no momento da colisão. Ambos já foram alvos de operação policial por suspeita de envolvimento com jogos ilegais.

Passageiros do outro carro ficaram feridos?

O passageiro do veículo, um homem de 20 anos, se feriu com a colisão e precisou ser hospitalizado.

O influenciador foi preso?

O influenciador digital foi preso em seu apartamento horas depois do acidente. Policiais militares o localizaram em casa após uma denúncia. Ao atender os agentes, o influencer estava sem roupas e na companhia de duas mulheres, também nuas.

"Nós conseguimos prendê-lo ainda em flagrante, após uma denúncia, logo após a ocorrência", informou o coronel Emerson Massera, porta-voz da Polícia Militar. "Ele estava nu, acompanhado de duas mulheres, também nuas", acrescentou.

Gato Preto não resistiu à prisão, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. A defesa dele não foi localizada.

"Você está em uma situação flagrancial. Eu não sei se você tem arma. A gente vai entrar para te acompanhar você a se vestir. Estou tampando a câmera porque você está nu. Se o Ministério Público requisitar, você não vai estar nu. Pede para as meninas se vestirem também", disse o policial.

Em outro momento, o agente explica a Gato Preto que está sendo preso em flagrante porque fugiu do local onde provocou o acidente. "Você está incorrendo no crime de trânsito", disse o policial. Em resposta, o influenciador disse que acolheu às vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmaram a cena.

O que ele alegou?

"Eu saí fora pelo fato de... eu dei atenção para o senhor, para ele e para o filho dele, mas tinha muita gente gravando. Então, para evitar, eu tive que sair fora", disse o homem. Ele alegou que o segurança teria prestado apoio às vítimas.

"Mas você era o condutor, não o seu segurança", retrucou o Policial Militar. "Como você era o condutor, você saiu fora em um acidente de trânsito com vítima. Isso é um crime de trânsito", disse o agente.

Como estão as investigações?

Gato Preto se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi submetido a exame no Instituto Médico Legal (IML), informou a Secretaria da Segurança em nota. Liberado, ele aguarda os resultados dos exames periciais.

Após ser conduzido à delegacia, o influenciador foi liberado e aguarda os resultados dos exames periciais. O carro de luxo foi apreendido e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente.



