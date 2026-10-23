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ANIMAÇÃO "O Gatola da Cartola" terá sessões antecipadas no Brasil antes da estreia oficial Animação inspirada no personagem de Dr. Seuss terá exibições nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro

Quem já está esperando para conferir a nova aventura nos cinemas vai poder assistir ao filme "O Gatola da Cartola" antes da estreia oficial. A Warner Bros. Pictures anunciou sessões antecipadas da animação em cinemas de todo o Brasil, nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, antes da estreia oficial, no dia 5 de novembro.



Os ingressos já estão à venda nas plataformas e bilheterias dos cinemas participantes.

Na versão brasileira, o personagem principal ganha a voz do humorista Marco Luque, enquanto Thati Lopes interpreta Carmem, mãe dos pequenos protagonistas.

Uma missão

Dessa vez, o Gatola da Cartola tem uma missão e tanto pela frente. Conhecido pelo jeito irreverente e pela capacidade de transformar qualquer situação em uma confusão, o personagem precisa animar Gabby e Sebastian, dois irmãos que estão enfrentando dificuldades para se adaptar à nova cidade onde acabaram de morar.

A tarefa faz parte do trabalho do Gatola no I.I.I.I. (Instituto para Instituir a Imaginação e a Inspiração), mas existe um detalhe: ele costuma levar as brincadeiras longe demais. Agora, essa pode ser sua última oportunidade de provar que consegue cumprir a missão — ou ele corre o risco de perder seu chapéu mágico.

No caminho, os irmãos embarcam em uma aventura cheia de imaginação, humor, magia e situações inesperadas. A proposta é levar para as telonas o universo excêntrico do personagem criado pelo escritor e ilustrador Dr. Seuss.

Quem dá voz

Na versão original, o Gatola é dublado por Bill Hader. O elenco de vozes também conta com Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson e Paula Pell, além de Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess.

A direção é de Alessandro Carloni e Erica Rivinoja. O longa é a primeira produção de longa-metragem da Warner Bros. Pictures Animation e terá distribuição mundial da Warner Bros. Pictures.

Quando assistir?

As sessões antecipadas de “O Gatola da Cartola” acontecem nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Já a estreia oficial está marcada para 5 de novembro, nos cinemas de todo o Brasil, também em versões acessíveis.

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