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Cinema "Gatto", nova aventura de animação da Disney e Pixar, apresenta trailer e poster; confira Novo curta animado da Disney e Pixar, Loving Dory, será exibido antes de Gatto, que chega exclusivamente aos cinemas em março de 2027

A Disney e Pixar divulgaram os novos trailer e pôster da aguardada aventura de animação original "Gatto", já disponíveis ao público. Ambientado no mundo secreto dos gatos de Veneza, na Itália, o filme chega exclusivamente aos cinemas em março de 2027.

Ao elenco de vozes em inglês anunciado anteriormente, formado por Mark Ruffalo, Laurence Fishburne e Enrico Casarosa (que também dirige o filme), juntam-se Bianca Babaşa como Maja; Sherry Cola como Regina; John Turturro como Capitão Briganti; Rumen Sali Shopov como Papu Janko; Rhys Darby como Focaccia; Isabella Rossellini como Contessa; Natasia Demetriou como Charon; Jamie Demetriou como Plague Doctor.



Completam a lista Jason Schwartzman como Vivaldi; Saverio Raimondo como Ugo; Jason Mantzoukas como Rico; Matt Jones como Enzo; Austin Madison como Fishmonger; Beatrice Manfredi como Martinelli; Jesse Andrews como Bartolomeo; Tracey Ullman como Luisa; e Marco Calvani como Maestro Foscari. A trilha sonora original de "Gatto" é composta pelo vencedor do Oscar Dario Marianelli e inclui música da aclamada violinista Barbora Botošová.

Assista ao trailer:







Sobre a animação

Após anos sobrevivendo pelos canais e becos da supersticiosa Veneza, na Itália, Nero (voz em inglês de Mark Ruffalo) começa a se perguntar se realmente viveu da maneira que deveria. Endividado com Rocco (voz em inglês de Laurence Fishburne) , o chefe da máfia felina local, Nero se vê diante de um dilema e é forçado a construir uma amizade improvável com Maja, uma talentosa musicista de rua.



Com sua última vida em jogo e a ajuda de Maja, Nero pode finalmente encontrar seu propósito... isso se Veneza não acabar com ele primeiro. Gatto é dirigido por Enrico Casarosa e produzido por Andrea Warren, a mesma equipe criativa por trás da animação indicada ao Oscar, "Luca".

Além disso, Loving Dory, um novo curta-metragem de animação da Disney e Pixar ambientado no universo de "Procurando Nemo", será exibido nos cinemas antes de "Gatto".



No curta, Ellen DeGeneres volta a emprestar sua voz em inglês à Dory, a amada e esquecida peixinha cirurgião-azul, que acaba vivendo um inesperado encontro romântico. Loving Dory é escrito e dirigido por Lou Hamou-Lhadj, com produção de Mary Alice Drumm e produção executiva dos vencedores do Oscar Pete Docter e Andrew Stanton.

"Gatto" e "Loving Dory" estreiam exclusivamente nos cinemas em março de 2027.



Divulgação/ Disney e Pixar

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