Gay, casado e pai de 4 filhos: conheça pastor que vai unir Monique Evans e DJ Cacá Werneck

Chegou o dia do casamento da modelo Monique Evans, de 67 anos, com a DJ Cacá Werneck, de 37. A cerimônia que vai oficializar a união das duas ocorrerá nesta quinta-feira (16) em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e será comandada pelo pastor Marcos Gladstone, amigo de longa data da também apresentadora.

Também integrante da comunidade LGBTQIA+, Gladstone fundou a Igreja Contemporânea, que também tem por objetivo uma pregação mais inclusiva para diversos grupos. No perfil da denominação no Instagram, há uma descrição que diz: “Igreja cristã sem preconceitos”. Alguns internautas até se impressionam com as publicações devido a instituições religiosas serem comumente associadas a algum nível de conservadorismo.

O pastor é casado com o também religioso Fabio Inacio, que pertence a mesma denominação. Ele é pai de quatro filhos. Em uma publicação com as crianças, o casal afirma: “Que o nosso conceito de família esteja relacionado à quantidade de amor, não à quantidade de pais ou mães que uma criança tem”.

De acordo com Gladstone, Monique começou a frequentar a igreja há cerca de sete anos. Neste período desenvolveram uma amizade. “Monique tem uma história com a gente desde 2017, quando ela se aproximou muito. Como ela tinha se tornado evangélica e vivia em uma relação homoafetiva, creio que ela quis se aproximar de igrejas que a acolhessem”, disse ele em entrevista ao portal Terra.

Casamento de Monique Evans e Cacá Werneck

A cerimônia vai ocorrer nesta quinta-feira (16), no sítio Além do Sonho Eventos, localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 230 pessoas foram convidadas para a festa religiosa.

O investimento total realizado pelo casal para a festa foi de aproximadamente R$ 800 mil. A informação foi passada pelas responsáveis pela decoração do espaço, Babi Campos e Michele Simas, ao gshow.

