Gean Ramos Pankararu é um dos vencedores da 10ª edição do Prêmio Grão de Música

O artista pernambucano Gean Ramos Pankararu está entre os vencedores da 10ª edição do Prêmio Grão de Música, que em 2023 celebra uma década com seleção de 15 artistas do cancioneiro nacional.



Na atual edição, 13 estados do País têm representantes entre os premiados, que receberão a estatueta - assinada pelo saudoso artista visual Elifas Andreato - em cerimônia marcada para 15 de dezembro no Teatro Brincante, em São Paulo.

Além de Gean como nome pernambucano na lista de premiados - ele é natural de Jatobá, no Sertão do São Francisco, terra dos povos indígenas Pankararu - o Nordeste está representado também por nomes da música paraibana (Sandra Belê), baiana (Glória Bonfim), cearense (Carroça de Mamulengos) e maranhense (Flávia Bittencourt).

Veja lista com todos os premiados da 10ª edição do Prêmio Grão de Música, criado pela multiartista e produtora Socorro Lira:

Gean Ramos Pankararu (PE)

Sandra Belê (PB)

Glória Bonfim (BA)

Carroça de Mamulengos (CE)

Flávia Bittencourt (MA)

Ana Cacimba (SP)

Dani Lasalvia (SP)

Débora di Sá (GO)

Grazie Wirti (RS)

Guilherme Rondon (MS)

Lenilde Ramos (MS)

Juraildes da Cruz (TO)

Pereira da Viola (MG)

Rodolfo Minari (AC)

Vital Lima (PA)



O álbum

A coletânea que forma o álbum da edição 2023 do Prêmio, pode ser ouvida em playlist disponível nas plataformas digitais de música.



Do pernambucano Gean Ramos Pankararu, "Setembro em Mim" é a faixa que compõe o disco que traz na lista todos os premiados deste ano.

Ouça:







Abaixo seguem todas as faixas do álbum "Grão de Música 2023"





01. Luz Dourada com Juraildes da Cruz

02. Setembro em Mim com Gean Ramos Pankararu

03. De Que Reino Sou Rei com Guilherme Rondon

04. De Água Doce com Rodolfo Minari

05. Viola Cósmica com Pereira da Viola

06. A Vida do Nosso Amor com Vital Lima

07. Flor do Mamulengo com Carroça de Mamulengos

08. Benzedeira com Ana Cacimba

09. Memórias de Valparaiso com Grazi Wirtti

10. Coração Ventania com Lenilde Ramos

11. Qual a Razão? com Flávia Bittencourt

12. A Revolta dos Males com Glória Bomfim

13. Maria Grampinho com Débora di Sá

14. Onça Caetana com Sandra Belê

15. Manacá da Serra com Dani Lasalvia

