A- A+

EXPOSIÇÃO "Entre Galhos e Silêncio": a natureza que inspira Gegê Pedrosa Mostra, em cartaz em Boa Viagem, exibe a arte em madeira de Gegê Pedrosa

O silêncio pode ser ressonante. Ao menos o do Sertão de Gegê Pedrosa, que em meio ao sopro dos ventos, a galhos em movimento, à resistência de fauna e de flora que atravessam o semiárido nordestino, inclusive em beleza, atravessa o seu fazer artístico.



E até o próximo dia 26 de novembro no espaço Dimare, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, o esculpir de Gegê pode ser conferido na exposição “Entre Galhos e Silêncio”.

Na arte (e da arte) há pelo menos três décadas, ele iniciou sua trajetória na pintura e no desenho, “até sentir necessidade de levar o trabalho para o tridimensional”.

“Foi assim que cheguei à escultura. Comecei explorando concreto e metal e, com o tempo, migrei para a madeira, material com o qual trabalho há mais de uma década. Foi na madeira que encontrei minha verdadeira identidade artística”, conta Gegê, em conversa com a Folha de Pernambuco.

A natureza que inspira

Com a natureza como temática que mais o inspira, Gegê explora em sua arte elementos como os pássaros que, segundo ele, ocupam um lugar especial em seu processo criativo.





“Eles (os pássaros) têm uma plasticidade singular, traduzem leveza e simplicidade. Mas, acima de tudo, carregam o símbolo da liberdade - algo profundamente ligado à arte e também a mim”, ressalta o artista.



Crédito: Gegê Pedrosa

Sobre a mostra atualmente em cartaz, Gegê conta de onde veio a inspiração para esculpir a sua arte, exposta no Dimare.



“Busquei inspiração no semiárido brasileiro, trazendo para as obras a força poética desse território, onde a vida resiste e a beleza se reinventa”.

E é mesmo desse chão a fonte da arte assinada pelo artista plástico, que tem em suas esculturas de madeira o reflexo do seu imaginário, com peças que prezam pela delicadeza, ao mesmo tempo em que exploram o pulsar do Sertão nordestino em força, resistência e memória - afetiva, inclusive.



Crédito: Gegê Pedrosa



Ora em árvores poeticamente exuberantes, tomadas por galhos o tanto quanto, ora em pássaros que exalam movimento e remetem à liberdade - meandros que personalizam suas esculturas.

SERVIÇO

Exposição “Entre Galhos e Silêncio”, de Gegê Pedrosa

Quando: até 26 de novembro

Onde: Dimare - Rua Benvinda de Farias, 435, Boa Viagem

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 9h às 13h

Informações: @gegepedrosa // www.gegepedrosa.com.br

Veja também