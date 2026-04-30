A- A+

Famosos 'Geleia dedo-duro' e faturamento de R$ 162 milhões: Tudo sobre a separação de Shakira e Piqué Separação da cantora e do ex-jogador de futebol aconteceu em 2022 após 11 anos de casamento

Um dos assuntos mais comentados sobre Shakira é, sem sombra de dúvidas, a polêmica separação do ex-jogador Gerard Piqué, que atuou pela seleção espanhola. A estrela — que se apresenta na Praia de Copacabana no próximo sábado (2), no evento Todo Mundo no Rio — ganhou as páginas de fofoca após descobrir a traição do então marido e dar um ponto final ao relacionamento. E o detalhe mais curioso: tudo começou com um simples pote de geleia dentro de casa.

Oz Pearlman: quem é o ilusionista que se apresentava para Trump quando tiros interromperam evento

'Olá, sou Taylor Swift': cantora tenta transformar voz em marca registrada em meio ao avanço da IA

O divórcio aconteceu em junho de 2022. Shakira e Piqué (que são pais de Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11) anunciaram o término após 11 anos de matrimônio. A cantora entrou com pedido de separação depois de descobrir que vinha sendo traída pelo então marido. E tudo dentro de casa.



Ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma geleia que o jogador jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí, estudante de 23 anos e amante do jogador.

Em meio à polêmica separação, Shakira transformou a dor pessoal em música. E faturou pelo menos R$ 162 milhões com isso, segundo valores da época. Na letra “Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53”, em parceria com o rapper Bizarrap, a colombiana fez duras críticas ao ex-marido, com referências negativas a Clara. Na canção — que se tornou a produção latina com melhor estreia no YouTube —, Shakira sugere que o ex-marido e a nova namorada são pessoas “otárias” e que, apesar de Clara ter “nome de pessoa boa, claramente, não é como soa”, como afirma.



Depois, vieram outras músicas, igualmente embaladas por cutucadas no ex-marido — “Te felicito”, “Monotonía”, “TQG” e “Acróstico”. “TQG”, aliás, foi a música mais ouvida no mundo em março, à frente de “Flowers”, de Miley Cyrus, segundo o Spotify. De acordo com levantamento realizado pela empresa Findasense Data & Intelligence, a cada minuto que passa a cantora embolsa quase 20 euros pela obra.

Provocação também do outro lado

Após o lançamento da primeira música de Shakira — em meio à separação —, Gerard Piqué rebateu as mensagens indiretas que recebeu da ex-mulher. O jogador de futebol fez uma aparição pública com um carro do modelo Twingo, um dos mais populares na Europa. Na letra de “Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53”, a artista diz que o ex-marido “trocou uma Ferrari por um Twingo”, ao referir-se ao fato de que o ex-parceiro a abandonou para namorar uma mulher mais jovem (”Eu valho duas de 22 anos”, segue a música, em outro trecho).

Veja também