MÚSICA Gelo Baiano estreia segundo álbum de estúdio no festival O Rolê, neste domingo (14) O festival independente de rock acontece no Estelita, no bairro do Cabanga, e conta ainda com outras quatro atrações e apresentações de DJs

A banda recifense Gelo Baiano estreia seu segundo álbum de estúdio, Que Bom Que Deu Errado (2025), sucessor do Belos Gaianos (2018), neste domingo (14), no festival independente de rock O Rolê, que acontece no Estelita, no bairro do Cabanga, na área central do Recife.

A festa, que tem início às 16h, tem como proposta celebrar a cena autoral recifense e fortalecer o cenário alternativo da cidade. Além da indie Gelo Baiano, outras quatro atrações compoem a grade de programação do festival: Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô.



O Rolê

Na abertura da festa e no intervalo das atrações, o público contará com apresentações de DJs com um set especial focado no rock autoral do Recife.

Já para quem curte um bom drink, o bar da casa oferece o tradicional clone de caipirinha, até às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo Sympla e custam a partir de R$ 15, somada à taxa de transação da plataforma (R$ 2,50).



O evento é proibido para menores de 18 anos e a entrada no Estelita só é permitida mediante a apresentação de documento oficial com foto.

Gelo Baiano

Nascida em 2014, a Gelo Baiano é uma banda pernambucana que transita por gêneros como o dream pop, indie, rock alternativo e tapioca virtuosi. O seu primeiro disco, Belos Gaianos, foi lançado no ano de 2018 e iniciou a trajetória solar do quarteto.

Como todo artista no período da pandemia, o grupo experimentou um som mais intimista e melancólico que resultou no single "O Quintal".

O grupo é formado por Éber Pimenta, fundador, compositor vocalista e guitarrista base; Rafael Menezes, guitarrista principal; Felipe Menezes, contrabaixista e Gabriel Baltar, baterista. A banda ainda conta com a colaboração de Pablo Lins, no teclados e sintetizadores.

Que Bom Que Deu Errado

O mais novo EP do quarteto, lançado em julho, no qual a banda reflete e revisita os aprendizados dos últimos anos.

“Éramos jovens adultos quando fizemos o primeiro disco. Agora passamos dos 30 anos e muita coisa mudou. Amadurecemos, ganhamos, perdemos. Pessoas passaram pelas nossas vidas e ficaram. Outras chegaram e foram embora. No fim do dia, é sobre celebrar a jornada que nos fez estar aqui", afirma o fundador, Éber Pimenta.

