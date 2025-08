A- A+

CELEBRIDADES Como estão os gêmeos Sprouse, que brilharam em "O Paizão" com Adam Sandler Atores que um dia fizeram sucesso na Disney mantêm, atualmente, perfis discretos

Dylan e Cole Sprouse, os gêmeos mais célebres da Disney, ganharam popularidade desde muito pequenos graças às suas aparições na televisão e, especialmente, na comédia de sucesso "O paizão", lançada em setembro de 1999, onde contracenaram com Adam Sandler. Na última segunda-feira, 4 de agosto, eles completam 33 anos, e muitos fãs se perguntam o que aconteceu com eles.

A dupla mantém perfis discretos, embora continue atuando em produções menos badaladas.

Onde estão Dylan e Cole Sprouse?

Durante três anos, eles protagonizaram "Zack & Cody: Gêmeos em ação", exibida pelo Disney Channel entre 2005 e 2007. A série teve uma continuação em formato de filme, lançada em 2011. Mas, com o tempo, os irmãos se afastaram do ritmo acelerado de Hollywood.



Após terminar o ensino médio, Dylan ingressou na Universidade de Nova York, onde se formou em design de videogames. Cole, por sua vez, frequentou a mesma instituição, mas se especializou em arqueologia. Essa fase permitiu que eles se redescobrissem e explorassem diferentes facetas fora do mundo do entretenimento.

Ao concluir seus estudos universitários, Dylan fundou sua própria marca de hidromel: All-Wise Meadery. Em 2017, retomou a carreira de ator e participou de filmes como "Dismissed", "Carte Blanche" e "Banana Split". Em 2021, integrou o elenco da produção chinesa "Turandot".



Cole também voltou à atuação e, em 2016, entrou para o elenco da popular série "Riverdale". Em 2019, protagonizou o drama romântico "A cinco passos de você", que teve boa recepção entre o público jovem. Além disso, se aventurou no mundo dos podcasts com "Borrasca", uma série de oito episódios lançada em 2020.

Ambos são ativos no Instagram, onde compartilham momentos do dia a dia, projetos e participações em diversas produções.

O drama familiar que marcou os gêmeos Sprouse

Dylan e Cole nasceram em 1992, em Long Beach, Califórnia. São filhos de Matthew Sprouse e Melanie Wright, que decidiram introduzi-los na indústria do entretenimento ainda bebês. Com poucos meses de vida, já participavam da série "Grace under fire", interpretando Patrick Kelly. Depois vieram outras aparições, como em "Friends", e a vida deles passou a girar em torno das gravações.

Durante a fase na Disney, os pais se separaram e os gêmeos ficaram sob os cuidados da mãe, que os obrigava a participar de testes e trabalhar para sustentar o abuso de substâncias como álcool e drogas. Eventualmente, a Justiça dos Estados Unidos retirou a guarda dela, e eles passaram a viver com o pai, que — ao contrário da ex-esposa — lhes deu a liberdade de escolher seus próprios caminhos.

Foi assim que, em 2012, os irmãos Sprouse decidiram deixar a atuação e focar em seu desenvolvimento pessoal, buscando curar o estresse e os traumas vividos durante grande parte da infância.

Em 2017, eles retornaram ao mundo da ficção com um objetivo diferente. Enquanto, no último ano, Dylan se destacou como modelo para grandes marcas como Prada, Cole se dedicou à fotografia.

