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FAMOSOS Irmãos gêmeos do Trio Zero Bala sofrem atropelamento no Rio e estão em estado grave As vítimas e o condutor do veículo foram socorridas para uma unidade de saúde

Renner e Ronner Salles da Cunha, irmãos gêmeos de 37 anos e integrantes do grupo de forró Trio Zero Bala, estão em estado grave após serem atropelados por um carro no acostamento da rodovia RJ-159 em Quatis (RJ), na noite de domingo, 6.

Um comunicado divulgado nas redes sociais do grupo informa que o acidente ocorreu após o pneu do carro em que os irmãos estavam furar. Durante a troca pelo estepe, outro carro que seguia na mesma direção bateu no veículo dos músicos, e eles foram atingidos.

A Polícia Civil do RJ informou ao Estadão que a 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real (RJ) investiga o caso. "As vítimas e o condutor do veículo foram socorridas para uma unidade de saúde. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", diz a nota.

Ainda segundo comunicado divulgado pelo grupo, Ronner, também chamado de Rony, está lúcido e sofreu fraturas nas duas pernas. Uma delas já foi operada e ele aguarda a segunda cirurgia. Já Renner "foi socorrido em estado grave e encontra-se no hospital, recebendo atendimento médico."

Na manhã desta terça, 8, Emerson Pacífico, vocalista do grupo, informou que Ronner está "um pouco melhor" e que já consegue conversar. "Renner está com um caso mais delicado. Acordou ontem perguntando pelo irmão. Só sabem perguntar um pelo outro", disse

"Dores surreais, cirurgias a serem feitas, enfim, pessoal, continuem orando pela recuperação delicada deles", escreveu no Instagram.

O Trio Zero Bala toca por diversas cidades do Rio de Janeiro em ritmos como sertanejo, forró e piseiro. Ronner é guitarrista e vocalista. Renner é o tecladista. As atividades do grupo estão interrompidas por tempo indeterminad

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