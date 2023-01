A- A+

bbb 23 "Gemidão do BBB": brothers fazem brincadeira dentro da casa e divertem a web Os confinados fizeram performances de músicas e caíram no riso durante a madrugada

A madrugada após o primeiro Paredão na casa do BBB 23 foi calma, mas os brothers resolveram animar a noite. Parte do elenco surpreendeu o públcio e arrancou boas risadas ao brincar no gramado com um jogo um tanto diferente: a competição do gemido!

Os confinados focaram em uma das estrofes da canção "Vermelho", de Gloria Groove, onde pode ser ouvido um gemido na letra. Os participantes tentaram reproduzir o som e os resultados foram os melhores possíveis. Confira:

