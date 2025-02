Gene Hackman: de "estrela improvável" a recluso, quem era o ator achado morto em casa nos EUA

A- A+

Gene Hackman, que foi encontrado morto em sua casa nos Estados Unidos, aos 95 anos, já foi eleito como um provável fracasso no showbiz, mas em vez disso teve uma carreira histórica e vencedora do Oscar como um ator comum que explorava a dor pessoal para dar performances intensas e ousadas.

Hackman é talvez mais conhecido por sua interpretação do policial nova-iorquino durão e vulgar Jimmy "Popeye" Doyle no thriller policial de 1971 "Operação França".

Sua cena de perseguição de carro de cinco minutos e meio — na qual Doyle atravessa as movimentadas ruas da cidade, grunhindo, fazendo caretas e buzinando enquanto persegue um bandido que se apoderou de um trem — é o material da lenda de Tinseltown.

Hackman ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator por esse filme.

Ele ganhou outra estatueta de ouro duas décadas depois como melhor ator coadjuvante por sua interpretação do brutal xerife de cidade pequena "Little Bill" Daggett no faroeste de 1992 "Os Imperdoáveis".



Ele foi nomeado mais três vezes ao Oscar durante uma carreira de cinco décadas na qual apareceu em cerca de 80 filmes.

Ele é incapaz de fazer um trabalho ruim — disse Alan Parker, que dirigiu Hackman no drama de direitos civis de 1988 "Mississippi em Chamas", à revista Film Comment naquele ano. — Todo diretor tem uma pequena lista de atores com quem morreria para trabalhar, e aposto que Gene está em todos eles.

Família disfuncional

Hackman era um nativo do Centro-Oeste, nascido durante a Grande Depressão em Illinois. Ele veio de uma família desfeita — seu pai foi embora quando ele tinha 13 anos, acenando enigmaticamente enquanto dirigia para longe um dia. Hackman disse que soube naquele momento que o homem nunca mais voltaria.

A mãe de Hackman morreu em um incêndio antes que ele se estabelecesse como ator.

Ele também serviu uma temporada desagradável na Marinha dos EUA, onde se juntou aos 16 anos mentindo sobre sua idade.

Hackman usou sua turbulência pessoal como combustível para dar corpo a seus personagens.

"Famílias disfuncionais geraram vários atores muito bons" Hackman disse ao The Guardian em 2002.

Arthur Penn, que dirigiu Hackman em "Night Moves" (1975) e "Target" (1985), o chamou de "ator extraordinariamente verdadeiro".

"Ele tem a habilidade de explorar emoções ocultas que muitos de nós encobrimos ou escondemos, e não é apenas habilidade, mas coragem" disse Penn.

Um início improvável

Hackman era uma estrela improvável -- ele começou a atuar relativamente tarde, depois de se aventurar em uma série de empregos, e só atraiu atenção na casa dos 30 anos.

Na verdade, após sua matrícula no Pasadena Playhouse na Califórnia no final dos anos 1950, a lenda de Hollywood conta que ele e um colega, Dustin Hoffman, foram votados como os "menos prováveis de ter sucesso".

Mais tarde, eles seriam amigos de Robert Duvall em Nova York quando todos os três eram atores em dificuldades.

Sem a bênção da boa aparência de um protagonista, Hackman, em vez disso, usou seus talentos e a versatilidade, assumindo papéis corajosos e apresentando performances inteligentes e pensativas.

"Eu queria atuar, mas sempre fui convencido de que os atores tinham que ser bonitos. Isso veio dos dias em que Errol Flynn era meu ídolo. Eu saía do teatro e ficava assustado quando me olhava no espelho porque não parecia com Flynn. Eu me sentia como ele" Hackman disse uma vez.

Depois de estudar jornalismo na Universidade de Illinois, ele tentou pela primeira vez a produção televisiva, antes de ir para a escola de atuação em Pasadena.

Após a formatura, Hackman voltou para Nova York, onde trabalhou off-Broadway e começou a chamar a atenção.

Em 1964, ele foi escalado para a Broadway na peça "Any Wednesday", que o levou a um pequeno papel no filme "Lilith", estrelado por Warren Beatty.

Do estrelato à reclusão em Santa Fé

Alguns anos depois, Beatty estava montando o elenco de "Bonnie and Clyde" e escolheu Hackman como o irmão de Clyde, Buck Barrow.

Esse filme marcante de 1967 rendeu a Hackman sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e o colocou firmemente no caminho do estrelato.

Uma segunda indicação ao Oscar veio por "I Never Sang For My Father" (1970), no qual ele interpretou um professor que sente que nunca ganhou a aprovação de seu pai.

"Fui treinado para ser ator, não uma estrela. Fui treinado para interpretar papéis, não para lidar com fama, agentes, advogados e imprensa" disse Hackman.

Hackman acumulou dezenas de créditos em filmes em sua carreira, trabalhando até os 60 e 70 anos, embora tenha ficado longe dos holofotes, morando com sua segunda esposa, Betsy Arakawa, em Santa Fé, escrevendo e pintando. Ela foi encontrada morta com ele em sua casa.

No século XXI, ele estrelou "The Heist" e "The Royal Tenenbaums" em 2001, este último lhe rendendo seu terceiro Globo de Ouro, antes de anunciar sua aposentadoria em 2008.

"Realmente me custa muito emocionalmente me assistir na tela" Hackman disse uma vez.

"Eu penso em mim mesmo e me sinto muito jovem, e então olho para este velho com o queixo largo, os olhos cansados, a linha do cabelo recuando e tudo mais"

