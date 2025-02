Avesso à fama, Gene Hackman se aposentou após alerta de saúde: "Gota d'água foi teste de estresse"

A- A+

A morte do ator Gene Hackman, aos 95 anos, foi anunciada na manhã desta quinta-feira (27), assim como o falecimento de sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa.

Lenda do cinema americano e protagonista de filmes de sucesso, entre os quais " Os imperdoáveis" (1992) e "Mississipi em chamas" (1988), o artista fez aparições públicas, nos últimos anos, com uma aparência bastante frágil.

Embora problemas de saúde não tenham sido atribuídos diretamente à causa de sua morte, foram eles, em última instância, a razão pela qual Hackman se aposentou da atuação.

O próprio ator confirmou o fato em 2009, ao revelar que não conseguia mais atuar em filmes devido a problemas cardíacos e de estresse. Desde 2008, Gene Hackman mantinha uma vida reclusa ao lado da mulher em sua casa em Santa Fé, nos Estados Unidos.

Após sofrer uma crise de ansiedade em razão da vida profissional — e receber um "grave alerta de saúde" por parte de médicos, como contou —, o artista decidiu se afastar de vez das câmeras. E assim o fez.

"Fui treinado para ser ator, não uma estrela. Fui treinado para interpretar papéis, não para lidar com fama, agentes, advogados e imprensa" afirmou Hackman, numa entrevista à AFP.

Em outra entrevista, concedida ao locutor Larry King, também em 2009, ele justificou a escolha pela aposentadoria — não apenas dos filmes, mas da vida pública em eventos e entrevistas — aos 79 anos:

"A gota d'água foi, na verdade, um teste de estresse que fiz em Nova York. O médico me disse que meu coração não estava nas condições ideais e que eu não deveria colocá-lo sob nenhum tipo de estresse".

Numa conversa à Reuters, na mesma época, ele reforçou a decisão. E frisou que não voltaria atrás na escolha.

"Não fiz uma coletiva de imprensa para anunciar minha aposentadoria... Mas sim, não vou mais atuar. Eu realmente não quero mais fazer isso", ressaltou o ator.

Sua última aparição no cinema foi em "Uma eleição muito atrapalhada" (2004), comédia romântica sem grande destaque, estrelada por Hackman e Ray Romano. Isso significa que Hackman tinha 74 anos quando apareceu em seu último filme.

À revista "Empire", o ator detalhou que a parte que mais o incomodava no trabalho estava associado às exigências do show business relativas à presença frequente em eventos, festas, jantares...

"Quando estou realmente no set ou no palco, fazendo o trabalho, adoro esse processo e adoro o processo criativo de tentar dar vida a um personagem", explicou.

"E então, quando você está realmente filmando ou se apresentando, há uma espécie de sensação que toma conta de você, uma confiança e uma sensação maravilhosa de bem-estar, se assim posso dizer, quando está indo bem", continuou.



O ator prosseguiu, na mesma entrevista: "Enquanto isso, a parte dos negócios do show business é meio cruel. Você passa a tentar ser uma esponja, por assim dizer — no sentido de captar as contribuições dos outros atores, diretores e de tudo o que está ao seu redor —, e aí precisa ficar pulando entre reuniões de almoço com agentes ou produtores de outros filmes. É como estar numa frigideira. É algo desconcertante e, com minha idade e minha saúde, decidi que não quero mais fazer isso".

O estresse aumenta o risco de doenças cardíacas e também está relacionado com demência, diabetes e obesidade. Hackman passou por uma cirurgia após enfrentar problemas no coração.

Em 1990, ele foi levado ao hospital com dores no peito e precisou de um cateter-balão para ajudar a abrir uma artéria que havia se estreitado perigosamente.

