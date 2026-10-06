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FAMOSOS Genro de Xuxa, João Lucas comenta derrota de Andréa Sorvetão, que teve 2.500 votos: "Papelão" Ex-paquita concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo partido Democracia Cristã

Em meio à disputa judicial entre Xuxa e Andréia Sorvetão por causa de uma dívida de R$ 26 mil, a ex-paquita foi derrotada de forma expressiva na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados.

No último domingo (4), a candidata pelo Democracia Cristã (DC) recebeu 2.529 votos, ficando bastante aquém da votação necessária para se eleger. Pois bem, João Lucas, marido de Sasha Meneghel e genro da Rainha dos Baixinhos, aproveitou o momento para zombar do resultado.

“Esse papelão todo, para resultar nisso”, disse ele, adicionando risadas na sequência, em uma publicação que dava conta da apuração.

A briga entre João Lucas e o entorno de Sorvetão começou justamente com a disputa entre Xuxa e a ex-paquita. Após Conrado, marido da ex-paquita, publicar um vídeo criticando a cobrança dos R$ 26 mil, o rapaz escreveu “Desabafa, toupeira”, acompanhado por uma figurinha do animal.

O valor cobrado por Xuxa está relacionado a um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, cedido a Sorvetão para moradia. O imóvel foi devolvido em abril de 2021, mas despesas previstas no contrato, como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, luz e gás, permaneceram pendentes. Com a atualização dos débitos, a quantia chegou aos R$ 26 mil cobrados judicialmente.

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