'Genuína gratidão', diz família de Kayky Brito sobre motorista por ter prestado socorro

A- A+

A família de Kayky Brito agradeceu ao motorista de aplicativo Diones Silva por ter prestado socorro após ter atropelado o ator no último sábado. A mensagem foi divulgada pela irmã do artista, a atriz Stefany Brito, em um stories na sua conta de Instagram.

Veja abaixo a publicação:

Atriz Stefany Brito agradeceu ao motorista Diones da Silva, que atropelou seu irmão, por ter prestado socorro após o acidente — Foto: Reprodução

"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!", diz um trecho da mensagem postada pela atriz e assinada pela família.

Pelas redes sociais, o motorista falou pela primeira vez sobre o acidente em um vídeo. Na gravação, ele contou que não trabalha desde aquele dia e que não tem condições financeiras de consertar o veículo. Ele também desabafou sobre a situação emocional em que se encontra e disse que não tem sido dias fáceis.

"Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Eu não tenho da onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa", desabafou ele.

Kayky foi atropelado no início da madrugada de sábado, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa, na faixa da esquerda.

Após o acidente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Em vídeo publicado em sua rede social, ele disse, nesta quinta-feira, que torce pela recuperação do ator:

"Não tem sido dias fáceis para mim, não tenho conseguido dormir direito por tudo que está acontecendo. Mas estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere, e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva".

Veja também

Cultura Oswaldo Montenegro confirma seu novo show com orquestra, no Teatro Guararapes