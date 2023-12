A- A+

CINEMA George Clooney descarta retorno como Batman: "Não existem drogas suficientes" O ator interpretou o herói da DC Comics no filme "Batman e Robin", de 1997 e voltou como Bruce Wayne em "The Flash"

Após a participação especial de George Clooney nas cenas finais de The Flash, muito se especulou sobre a possibilidade de o ator voltar a interpretar Batman, mas ele descartou a qualquer ideia. A resposta do galã veio durante a entrevista ao Entertainment Tonight, em meio ao tapete vermelho do filme “The Boys in the Boat”.

“Não existem drogas o suficiente no mundo para que eu volte”, brinca George Clooney com a entrevistadora que perguntou se os produtores poderiam convencer Clooney a interpretar o Batman novamente.





Clooney interpretou Bruce Wayne em Batman e Robin, de 1997, sob direção de Joel Schumacher.

