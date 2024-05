George Clooney prepara estreia na Broadway em adaptação de 'Boa noite e boa sorte'

A- A+

George Clooney fará sua estreia nos palcos da Broadway. O ator irá protagonizar uma montagem de "Boa noite e boa sorte", inspirado em filme dirigido e escrito por ele em 2005. Na peça, Clooney irá interpretar o jornalista Edward R. Murrow, em papel que foi de David Strathairn na versão cinematográfica.

Segundo a revista Variety, "Boa noite e boa sorte" chega aos palcos da Broadway, em Nova York, no outono de 2025, em um teatro ainda a ser anunciado. A peça contará com direção de David Cromer, vencedor do Tony pelo trabalho no musical "The Band's Visit" (2017).

"Sinto-me honrado, depois de todos esses anos, por voltar aos palcos e, principalmente, à Broadway, a forma de arte e o local que todo ator aspira", escreveu Clooney em comunicado à imprensa.

O filme de 2005 recebeu seis indicações ao Oscar. Na trama, o jornalista Edward R. Murrow enfrenta o radicalismo do senador Joseph McCarthy e sua caçada contra comunistas nos Estados Unidos.

Veja também

celebridades Leonardo DiCaprio vira piada em aniversário de 25 anos de Sabrina Carpenter; entenda