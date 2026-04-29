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CINEMA George Clooney anuncia que vai se afastar de Hollywood para se dedicar aos projetos sociais Ator pretende trabalhar mais na Clooney Foundation for Justice, entidade fundada ao lado da esposa

George Clooney vai se afastar dos filmes e séries por um tempo. O ator, que completa 65 anos no dia 6 de maio, quer dedicar mais tempo aos projetos pessoais e causas sociais.

A decisão foi revelada pelo astro em entrevista ao site Page Six, durante o Chaplin Award Gala, na última segunda-feira (27). Clooney foi homenageado na cerimônia, que ocorreu no Lincoln Center, em Nova York.

O protagonista de “Amor Sem Escalas” (2009) pretende ser mais ativo na Clooney Foundation for Justice, organização fundada em parceria com a esposa, Amal Clooney. A entidade oferece assistência jurídica gratuita para vítimas de violações de direitos humanos em mais de 40 países.



Na entrevista, George Clooney revelou ainda envolvimento com outra causa. Ele deve colaborar com Roybal School of Film and Television, projeto voltado à inclusão de jovens interessados em carreiras na indústria do cinema ou da televisão.

“Farei coisas que considero mais realizadoras, porque não estou mais correndo atrás de uma carreira”, afirmou o ator. No entanto, ele não descartou interromper a pausa caso um bom convite apareça. “Se você recebe um bom personagem, tem que aceitar”, disparou.

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