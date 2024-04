George Lucas e Steven Spielberg lideram lista da Forbes de celebridades mais ricas

A- A+

Os cineastas George Lucas e Steven Spielberg — amigos que, juntos, criaram Indiana Jones — são as celebridades mais ricas do mundo em 2024, de acordo com levantamento da revista Forbes. Na lista, publicada nesta terça-feira, Lucas, de 79 anos, aparece em primeiro lugar, com uma fortuna de US$5.5 bilhões, algo em torno de US$ 27,7 bilhões. Já Spielberg, de 77, soma US$ 4,8 bilhões (R$ 24,2 bilhões).

Criador da franquia Star Wars, o americano George Lucas apareceu na lista de bilionário pela primeira vez em 1997, graças a sua produtora, LucasFilm. Em 2004, ela foi vendida para Disney por US$ 4 bilhões. Já Spielberg, estreante no clube da Forbes em 1994, disse naquele ano: "Eu sou um apostador. Não tenho recebido salário há quase uma década". Em vez disso, ele negocia parte da bilheteria de seus filmes e ainda ganha parte de cada bilhete dos parques da Universal por causa das atrações de Indiana Jones.

Oprah é a primeira mulher da lista

Na sequência dos dois cineastas, em terceiro lugar, aparece o ex-jogador de basquete Michael Jordan, de 61 anos, com US$3.2 bilhões (R$16,1 bilhões). Ele foi o primeiro atleta a entrar na lista de bilionários, em 2015, muito por conta da parceria com a Nike e pela compra do Charlotte Hornets, por US$ 175 milhões, posteriormente vendido por US$ 3 bilhões.

Em quarto lugar, vem Oprah Winfrey, a primeira mulher da lista. A apresentadora de TV, de 70 anos, acumula US$ 2.8 (R$ 14,4 bilhões) e foi a primeira mulher negra a figurar no ranking da Forbes, em 2003. Sua fortuna vêm de investimentos em imóveis, merchandinsing e produtora de audiovisual.

O top 5 termina com Jay-Z, o primeiro rapper da lista, com US$ 2.5 bilhões (R$ 12,6 bilhões). Aos 54 anos, seu patrimônio vai muito além do meio musical: ele tem ações na Uber, tinha parte de uma marca de champanhe que foi vendida para o grupo de luxo LVMH, e um conhaque negociado com a Bacardi.

Veja o top 10 da lista de celebridades bilionárias

1. George Lucas: US$ 5,5 bilhões (R$ 27,7 bilhões)

2. Steven Spielberg: US$ 4,8 bilhões (R$ 24,2 bilhões)

3. Michael Jordan: US$ 3,2 bilhões (R$ 16,1 bilhões)

4. Oprah Winfrey: US$ 2,8 (R$ 14,4 bilhões)

5 Jay-Z: US$ 2,5 bilhões (R$ 12,6 bilhões)

6. Kim Kardashian: US$ 1,7 bilhão (R$ 8,5 bilhões)

7.Peter Jackson: US$1,5 bilhão (R$ 7,57 bilhões)

8. Tyler Perry: US$1,4 bilhão (R$ 7,07 bilhões)

9. Rihanna: US$ 1,4 bilhão (R$ 7,07 bilhões)

10.Tiger Woods: US$1,3 bilhão (R$ 6,05 bilhões)

