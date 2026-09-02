A- A+

Cultura George Lucas revela galáxia de arte em seu novo museu em Los Angeles Criador de "Star Wars" e "Indiana Jones", Lucas disse que o projeto levou quase duas décadas

O Museu Lucas de Arte Narrativa, que abriga a vasta coleção de George Lucas, ofereceu nesta quarta-feira uma primeira visão do seu interior, na presença do aclamado cineasta.

Criador de "Star Wars" e "Indiana Jones", Lucas disse que o projeto levou quase duas décadas e enfrentou vários obstáculos. "Estou acostumado a fazer o impossível. Desta vez, quase acabou com a minha determinação", contou, durante a apresentação do museu à imprensa.

"Parte do problema é que nado contra a corrente. Sou fascinado por fazer o que dizem que não pode ser feito", comentou o cineasta, 82. Ele descreveu o museu, que construiu com sua mulher e sócia, Mellody Hobson, como um "templo da arte do povo".

O prédio, que será aberto ao público no próximo dia 22, foi construído no local de um antigo estacionamento, ao lado da Universidade do Sul da Califórnia, alma mater do cineasta. Além de se tratar da meca do cinema americano, essa conexão pessoal fez de Los Angeles o local ideal para o projeto, explicou à AFP sua diretora-executiva, Tracey Bates.

Homenagem a ilustradores

Os visitantes vão poder mergulhar no universo de Star Wars, mas, em seus mais de 9.300 m², o museu transcende a saga.

Mais de 30 galerias reúnem peças de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White e Robert Colescott; trabalhos de cartunistas como Winsor McCay, Jack Kirby e Frank Frazetta; e ilustrações de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith e N.C. Wyeth.

“A arte narrativa se refere a histórias que são ilustradas. Uma história que pode ser vista em um quadro e não precisa de explicações", disse Tracey.

Lucas ressaltou que achava muito importante homenagear os ilustradores. “Uma imagem tem muito poder, e as histórias, também. Quando combinados, esses dois elementos criam uma sociedade. Por isso, quis construir isto: porque a arte narrativa cria um grupo de pessoas com um sistema de crenças comum que lhes permite trabalhar juntas em vez de se matar."

O aspecto futurista do prédio, coroado e cercado por jardins, intriga, destacou o arquiteto Ma Yansong, responsável pelo projeto. “Alguns dizem que é uma nave espacial. Outros, que é uma nuvem. Desperta curiosidade e faz com que queiram descobri-lo.”

Para Ma, trata-se de um jardim aberto sobre o qual as galerias flutuam, mas, principalmente, de “um espaço para as pessoas se reunirem”.

Veja também