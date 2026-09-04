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Artistas

Georgia South, do Nova Twins, que abre o Palco Mundo nesta sexta (4), ganha massagem na praia

De trilha sonora, a britânica apostou na versão em inglês de 'Garota de Ipanema', cantada por Astrud Gilberto

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Georgia South, do Nova Twins, ganha massagem na praiaGeorgia South, do Nova Twins, ganha massagem na praia - Foto: Reprodução/Instagram

A britânica Georgia South vai fazer uma estreia e tanto em solo brasileiro. A artista do duo Nova Twins (com Amy Love) vai abrir a programação do Palco Mundo nesta sexta-feira (4), o primeiro dia do evento. Antes disso, para relaxar e se preparar... nada melhor que uma massagem nas areias da Praia de Ipanema.

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"Aquecendo o pescoço para o 'estrondo' ('bangover') que vai vir amanhã", escreveu a artista no Story do Instagram, compartilhado nesta quinta-feira (3), véspera do show. No rock, a expressão "bangover" significa dor e rigidez no pescoço e nos ombros no dia seguinte a um show.

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