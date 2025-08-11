A- A+

CELEBRIDADES Georgina Rodríguez é pedida em casamento por Cristiano Ronaldo, após nove anos de relacionamento Modelo, empresária e influenciadora publicou foto com aliança que recebeu do jogador de futebol

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo vão finalmente oficializar a união. Nesta segunda-feira (11), a influenciadora argentina revelou que foi pedida em casamento pelo jogador de futebol, após nove anos de relacionamento.

A novidade foi anunciada com a publicação de uma foto no perfil de Georgina no Instagram. “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”, escreveu ela na legenda.

Na imagem, a companheira de Cristiano exibe a aliança que recebeu do amado, chamando atenção para o tamanho da jóia. “Nunca vi um diamante tão grande”, escreveu um seguidor. “Não tinha ficado noiva porque não encontrava o tamanho do diamante que a Georgina merecia”, brincou outra.



Georgina Rodríguez conheceu o craque português em 2016, quando trabalhava como vendedora de uma loja da Gucci em Madrid, na Espanha. Modelo e empresária, ela é dona de uma marca de roupas, mas já trabalhou como babá, camareira e empregada doméstica.

A influenciadora é mãe biológica de dois dos cinco filhos de Cristiano Ronaldo: Bella Esmeralda e Alana Martina. Ela também tem uma relação maternal com os enteados: Eva e Mateo, gerados por barriga de aluguel, e Cristiano Ronaldo Jr., fruto de um romance secreto do jogador.

Em 2022, Georgina e Cristiano enfrentaram a perda de um filho ainda durante o parto. A modelo estava grávida de um casal de gêmeos, mas apenas a menina, Bella Esmeraldo, sobreviveu.

O capitão da Seleção Portuguesa já foi alvo de críticas dos fãs pela demora em pedir a companheira em casamento. Em entrevista a um documentário da Netflix, ele chegou a falar sobre o assunto.

“Quando der o click, eu peço. Passei por muitas coisas na vida e ela sabe o que estou falando. Estou seguro que vai acontecer”, disse o atleta.

