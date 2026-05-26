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SÃO JOÃO 2026 Geraldinho Lins faz 6ª edição do seu 'arraiá' neste sábado (30) no Bairro do Recife "Arraiá do Geraldinho" terá edição registrada com gravação de um audiovisual no Mirante do Paço

O cantor Geraldinho Lins comanda mais um "Arraiá de Geraldinho", festejo que é integrante, e faz tempo, do calendário junino de Recife.



A 6ª edição do forrobodó acontece neste sábado (30), no Mirante do Paço, Bairro do Recife, com um quê de especial: um registro com a gravação de um novo audiovisual.

Marcada para começar às 16h, a festa vai acontecer no rooftop do edifício garagem anexo ao Paço. Participa do 'tengo-lengo-tengo' o ex-vocalista das bandas Mastruz com Leite e Magníficos, o cantor Juarez.



Já a cantora Nádia Maia ficará encarregada de abrir os trabalhos do forrobodó. O anfitrião, Geraldinho Lins, sobe ao palco em seguida e com clássicos conhecidos do público e também com novidades, entre elas "É Muito Massa é Muito Leve o Teu Sorriso", composição de Geraldinho com Luciano Barros.









Com assinatura na produção executiva de Luciana Lins, a 6ª edição do "Arraiá do Geraldinho" terá serviços de open bar e open food, com o buffet Arcádia à frente.



Milho, cocada, caldinho e outros delícias típicas da época, também integram o cardápio.

Disponíveis no site Evenix, os ingressos podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 300.



SERVIÇO

"Arraiá do Geraldinho"

Quando: Sábado, 30 de maio, a partir das 16h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife (anexo ao Paço Alfândega)

Ingressos a partir de R$ 30 no site Evenix e no WhatsApp (87) 9 9920-1505

Informações: @geralins // @mirantedopaco





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