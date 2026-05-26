Geraldinho Lins faz 6ª edição do seu 'arraiá' neste sábado (30) no Bairro do Recife
"Arraiá do Geraldinho" terá edição registrada com gravação de um audiovisual no Mirante do Paço
O cantor Geraldinho Lins comanda mais um "Arraiá de Geraldinho", festejo que é integrante, e faz tempo, do calendário junino de Recife.
A 6ª edição do forrobodó acontece neste sábado (30), no Mirante do Paço, Bairro do Recife, com um quê de especial: um registro com a gravação de um novo audiovisual.
Marcada para começar às 16h, a festa vai acontecer no rooftop do edifício garagem anexo ao Paço. Participa do 'tengo-lengo-tengo' o ex-vocalista das bandas Mastruz com Leite e Magníficos, o cantor Juarez.
Já a cantora Nádia Maia ficará encarregada de abrir os trabalhos do forrobodó. O anfitrião, Geraldinho Lins, sobe ao palco em seguida e com clássicos conhecidos do público e também com novidades, entre elas "É Muito Massa é Muito Leve o Teu Sorriso", composição de Geraldinho com Luciano Barros.
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Com assinatura na produção executiva de Luciana Lins, a 6ª edição do "Arraiá do Geraldinho" terá serviços de open bar e open food, com o buffet Arcádia à frente.
Milho, cocada, caldinho e outros delícias típicas da época, também integram o cardápio.
Disponíveis no site Evenix, os ingressos podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 300.
SERVIÇO
"Arraiá do Geraldinho"
Quando: Sábado, 30 de maio, a partir das 16h
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife (anexo ao Paço Alfândega)
Ingressos a partir de R$ 30 no site Evenix e no WhatsApp (87) 9 9920-1505
Informações: @geralins // @mirantedopaco