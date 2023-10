A- A+

forró Geraldinho Lins grava seu novo do DVD "Geraldinho de Verdade" em Caruaru Com mais de 33 anos na música, Geraldinho Lins é um dos nomes mais fortes do Nordeste no forró, com canções que ultrapassam gerações

O cantor e compositor Geraldinho Lins está de volta à cidade que marcou sua vida. Com uma relação afetiva profunda e verdadeira com Caruaru (PE), Geraldinho escolheu a Terra do Forró como o cenário perfeito para seu novo projeto musical, o DVD "Geraldinho de Verdade". A gravação acontecerá neste sábado (7), às 15h, no Ferreiro Rooftop, e conta com bilheteria para o público que desejar participar do evento.

A gravação será um momento icônico na carreira do cantor e promete surpreender os fãs com regravações e canções inéditas em um álbum totalmente solo, explorando a riqueza cultural do Nordeste.

Com mais de 33 anos na música, Geraldinho Lins é um dos nomes mais fortes do Nordeste no forró, com canções que ultrapassam gerações. "Eu tenho músicas que já estão no coração das pessoas há muito tempo, como Amor de Sertão, Xote da Saudade, Um Pôr do Sol de Sentimento, e outras.", explica o cantor.

No novo projeto, ele retorna com essas faixas consagradas e ainda apresenta as novas apostas para o seu repertório. O novo DVD conta com mais de 20 músicas, entre essas, 8 inéditas. Os ingressos estão à venda por R$50,00 no site Acesso Ticket (https://www.acessoticket.com/dvd-geraldinho-lins-de-verdade-em-caruaru).

