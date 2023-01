A- A+

Prévias Geraldinho Lins realiza segunda edição do bloco "Num Pare Não" Evento acontecerá no dia 4 de fevereiro na AABB

O cantor e compositor pernambucano Geraldinho Lins promove no dia 4 de fevereiro, sábado, a segunda edição do seu ensaio geral para o carnaval 2k23, o bloco “Num Pare Não”. A festa acontece na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) que fica na Av. Dr. Malaquias, 204 - bairro das Graças no Recife, das 15hrs às 21hrs.



O evento que tem vendas de ingressos individuais R$ 250,00 e mesas (4 pessoas) R$ 1.200,00 conta com open bar (cerveja, whisk, refrigerante, água, caipifrutas) e open food ( comidinhas de boteco ). A prévia terá muito samba na abertura com a banda Samba Mais e na sequência Geraldinho Lins promete três horas de muito frevo de rua, coco de roda, frevo de bloco, caboclinhos e várias versões de músicas de sucesso que vão sacudir o folião.

