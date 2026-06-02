Geraldo Azevedo reapresenta show da turnê 'Oitentação' em Pernambuco, em novembro
Cantor e compositor pernambucano está celebrando 80 anos de vida tocando em diversas capitais brasileiras, no dia 28/11, no Teatro Guararapes
O show "Oitentação", do cantor e compositor Geraldo Azevedo, que marcou sua estreia nacional no Recife, voltará a ser apresentado para o público pernambucano no dia 28 de novembro, no Teatro Guararapes. Os ingressos já estão à venda no site Cecon Tickets.
Depois de percorrer diversas capitais do país, o artista pernambucano traz de volta o espetáculo que celebra seus oitenta anos de vida. Na turnê de encerramento, que marcou essa data histórica em sua trajetória, o Geraldo e sua banda voltam à estrada para uma última série de apresentações especiais.
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No palco, o artista revisita grandes clássicos de sua carreira e celebrando mais de cinco décadas dedicadas à música, apresentando um repertório que contempla sucessos como "Caravana" (Geraldo e Alceu Valença), "Dia Branco" (Geraldo Azevedo e Renato Rocha) e "Moça Bonita" (Geraldo Azevedo e Capinan).
"Táxi Lunar" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença) e "Bicho de 7 Cabeças" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha) também terão presença certa no roteiro do show.
Esta será a última oportunidade de conferir ao vivo o espetáculo que celebrou os 80 anos de um dos maiores nomes da música popular brasileira brasileira.
SERVIÇO:
Show da turnê 'Oitentação' , de Geraldo Azevedo.
Quando: 28 de novembro.
Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)
Ingressos: no site Cecon Tickets.