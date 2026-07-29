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Geraldo Azevedo é atração do Bem Brasil em transmissão ao vivo da TV Cultura

Programa exibe neste domingo (2), ao meio-dia, apresentação do cantor pernambucano gravada no Sesc Itaquera, em São Paulo, com repertório que reúne clássicos de sua trajetória

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Geraldo Azevedo participa do Bem Brasil deste domingo (2)Geraldo Azevedo participa do Bem Brasil deste domingo (2) - Foto: Raul Aragão/Divulgação

A TV Cultura leva ao ar neste domingo (2), a partir do meio-dia, mais uma edição do Bem Brasil, dedicada à obra de Geraldo Azevedo.

O artista pernambucano sobe ao palco do Sesc Itaquera, na zona leste da capital paulista, para um espetáculo transmitido ao vivo pela emissora.

Acompanhado de sua banda, o cantor e compositor revisita canções que marcaram sua carreira em um roteiro formado por sucessos de diferentes fases de seu trabalho.

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A direção musical é assinada pelo flautista Cesar Michiles, que divide o palco com Junior Xanfer (guitarra), Toninho Tavares (baixo), Romero Medeiros (teclados), Johnanthan Malaquias (sanfona), Augusto Silva (bateria) e Jerimum de Olinda (percussão).

O repertório inclui composições como "Caravana", parceria com Alceu Valença; "Dia Branco", escrita com Renato Rocha; "Moça Bonita", em colaboração com Capinan; "Táxi Lunar", assinada ao lado de Zé Ramalho e Alceu Valença; e "Bicho de 7 Cabeças", composta com Zé Ramalho e Renato Rocha.

Sob o comando de Wandi Doratiotto, com participação de Roberta Martinelli na interação com a plateia, o Bem Brasil será exibido pela TV Cultura, emissoras afiliadas e plataformas digitais.

A apresentação também poderá ser acompanhada pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube, pela plataforma SescTV e presencialmente no Sesc Itaquera, com entrada gratuita.

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