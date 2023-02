A- A+

Show Geraldo Azevedo e Chico César apresentam "Violivoz" no Recife Turnê rodou o país por um ano e meio; show acontece em março no Teatro Guararapes

Geraldo Azevedo e Chico César voltam ao Recife no dia 25 de março com o show “Violivoz”. Os artistas se apresentam juntos no Teatro Guararapes, a partir das 21h, em um espetáculo que une as trajetórias de dois dos maiores nomes da música popular brasileira. A turnê, que rodou o país por um ano e meio, já foi assistida por mais de 100 mil pessoas.

Em “Violivoz”, os cantautores se encontram em uma celebração às suas raízes nordestinas e à admiração mútua entre os amigos. O repertório promete agradar e emocionar os fãs, com canções apresentadas somente com voz e violão. “Dia Branco", "Deus Me Proteja", "Moça Bonita", "Onde Estará o Meu Amor", "Bicho de 7 Cabeças" e "Mama África” estão confirmadas no setlist, além de duas músicas inéditas compostas pelos autores especialmente para o projeto: "Nem na Rodoviária" e "Tudo de Amor".

Os ingressos para o show estão à venda na bilheteria do Teatro Guararapes e através do site Bilheteria Virtual. As entradas variam de R$ 106 (meia entrada) a R$ 212 (inteira).

Lançado em 2021, o show foi eternizado em um registro audiovisual gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. “Violivoz - Ao Vivo” está disponível nas plataformas digitais.

SERVIÇO

GERALDO AZEVEDO E CHICO CÉSAR - "VIOLIVOZ"

Quando: 25 de março, a partir das 21h

Onde: Teatro Guararapes, Centro de Convenções, Olinda

Ingressos: R$ 212 (inteira), R$ 106 (meia), R$ 184 + 1kg de alimento não perecível (social), no site Bilheteria Virtual e na bilheteria do Teatro

Informações/Instagram

