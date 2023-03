A- A+

MÚSICA Geraldo Azevedo e Chico César retornam ao Recife com "Violivoz" Show acontece amanhã no Teatro Guararapes, mesmo palco de estreia do projeto assinados por ambos

Para além da sincronia de voz, foram as afetividades recíprocas que culminaram em um dos enlaces mais aconchegantes da Música Popular Brasileira (MPB), o projeto "Violivoz", de volta ao palco do Teatro Guararapes em Olinda, neste sábado (25), ocasião em que Geraldo Azevedo e Chico César potencializam a parceria entre Pernambuco e Paraíba, reforçando o sotaque nordestino em um mesmo palco.

O show estreou no Recife em 2021 e na 30ª edição Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) do ano passado, "causou" quando, no palco da Praça Mestre Dominguinhos, deixou o público em êxtase e por unanimidade, foi posto entre as apresentações memoráveis do evento.





“Esse projeto fez com que a gente conhecesse a música do outro mais profundamente”, comentou Geraldo em conversa com a Folha de Pernambuco, à época da estreia na capital pernambucana - cidade que Chico César, na mesma prosa, chamou de "farol da Região".



"O Nordeste é nossa base onde começamos a construir vidas e carreiras. Lançar a turnê no Recife tem um significado especial", pontuou.

No repertório da noite, "Dia Branco", "Moça Bonita" e "Bicho de 7 Cabeças" alternam com "Mama África", "Estado de Poesia" e "À Primeira Vista", entre outras do cancioneiro de ambos que, com maestria, comandam o show em voz e violão.

Serviço

"Violivoz", com Geraldo Azevedo e Chico César

Quando: Neste sábado (25), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos na Bilheteria Virtual e no teatro, a partir de R$ 106

