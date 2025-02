Geraldo Azevedo lança o frevo inédito "Sempre Valeu", nesta sexta-feira (14)

A- A+

O pernambucano Geraldo Azevedo brinda o público com o lançamento de um frevo inédito. Composta em parceria com Pippo Spera, produzida e arranjada por César Michiles, a canção "Sempre Valeu" vai ao ar nas plataformas digitais e no canal do artista no YouTube do artista, nesta sexta-feira (14).



O lançamento também recebeu uma produção audiovisual de animação produzida por Hime Navarro. "Sempre Valeu" costura dois mundos: a melodia e a poesia suaves com a energia vibrante do frevo. O resultado é uma celebração musical que mantém viva a alma do frevo e a identidade única de um dos maiores artistas do Brasil.



Conhecido por sua voz suave e sua capacidade única de criar melodias envolventes, o artista pernambucano iniciou sua carreira com "Aquela Rosa", sua primeira composição em parceria com Carlos Fernando, que já nasceu como frevo, demonstrando sua conexão com esse gênero musical tão vibrante e representativo da cultura pernambucana.





"Quando recebi a honra de produzir 'Sempre Valeu', meu objetivo foi traduzir a suavidade característica de sua voz dentro da linguagem marcante e enérgica do frevo. A concepção do arranjo foi pensada com clareza e precisão, equilibrando a força dos metais com a sonoridade das flautas e o ritmo pulsante do frevo com a delicadeza que marca a interpretação de Geraldo", conta Michiles, diretor musical e amigo do artista há mais de 30 anos.

“Era uma vez, outra vez, outra vez / E sempre valeu amar / Era uma vez, outra vez, outra vez / E sempre valeu cantar..” /"... Valeu cantar porque o canto me deu tantas alegrias / Valeu cantar pra vocês que me dão essa energia / Valeu cantar porque eu sem cantar nada seria / Agradeço esse dom que me deu a vida.”, diz o verso do compositor pernambucano.



Sobre o single

A nova faixa, gravada no Carranca, traz Geraldo Azevedo em voz e violão, César Michiles nas flautas, Tonynho Tavares no baixo, Junior Xanfer na guitarra, Romero Medeiros nos teclados, Jerimum de Olinda nas percussões, Marcelo Pereira na bateria, Nelsinho Amarante no trombone, Fabinho Costa no trompete, além de Stevia Lira e Victor Bertonny nos vocais.

"O processo criativo aconteceu no estúdio de Geraldo, em sua casa, um ambiente que transborda inspiração. Ali, finalizei o arranjo, ajustando cada detalhe. A gravação foi concluída em Recife, unindo parte da sua banda com uma seção de metais, para criar uma sonoridade que respeitasse tanto a tradição do frevo quanto a essência do artista", finaliza César.

Ficha técnica

Single "Sempre Valeu", de Geraldo Azevedo

Composição: Geraldo Azevedo / Pippo Spera

Lançamento: 14 de fevereiro de 2025

Distribuição: ONErpm

Geraldo Azevedo: voz e violão

Stevia Lira e Victor Bertonny: vocais

César Michiles: produção e direção musical, arranjos e flautas

Marcelo Pereira: bateria

Tonynho Tavares: baixo

Romero Medeiros: teclados

Jerimum de Olinda: percussão

Junior Xanfer: guitarra

Nelsinho Amarante: trombone

Fabinho Costa: trompete

Marco Melo: engenheiro de gravação

Vinicius Aquino: mixagem e masterização

Gravado no estúdio Carranca (Recife - PE)



