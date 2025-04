A- A+

MÚSICA A noite vai ser de "Oitentação" com Geraldo Azevedo em Olinda Artista pernambucano faz show neste sábado (26), no Teatro Guararapes, em celebração aos seus 80 anos de vida

“O meu coração me diz, fundamental é ser feliz” ("O Princípio do Prazer”, Geraldo Azevedo)

Das oito décadas de vida completadas em janeiro passado, Geraldo Azevedo dedicou pouco mais de cinco delas para levar uma prosa com moças bonitas, para pegar táxi para a estação lunar.



Por vezes chorando e cantando mas, desde sempre, reiterando que “fundamental é ser feliz” - e eis um propósito que talvez nem seja assim… um “bicho de sete cabeças".

Pelo menos não para o pernambucano de Petrolina, nascido às margens do São Francisco e que agora, oitentão (e feliz), segue palcos Brasil afora com o seu show-celebração “Oitentação” - e desembarca neste sábado (26) no Teatro Guararapes, em Olinda.

“Moça bonita seu corpo cheira a botão de laranjeira” (“Moça Bonita”, Geraldo Azevedo e Capinan)

Foi na terra natal, aliás, que Geraldo deu start às comemorações que devem seguir no decorrer de todo este ano. Em março, ao lado de Alceu e Elba, parceiros de décadas, ele subiu ao palco no Sertão com o projeto “O Grande Encontro”.

Crédito: Léo Martins/Divulgação

A partir de então, segue em caravana por várias cidades de um País que merecidamente o conclama como uma das potências da Música Popular Brasileira.

Filho de uma professora e de um agricultor, Geraldo - nascido em 11 de janeiro de 1945 - cresceu em meio à simplicidade do sertanejo, ao mesmo tempo em que, estimulado por Dona Nenzinha, sua mãe, foi levado desde criança para cantar em novenas e saraus.



Já do pai, José Amorim, ganhou o primeiro violão. Dali em diante “quem escuta Geraldo Azevedo ouve o eco de muitos anos de história” - inclusive dos anos de chumbo da Ditadura Militar até a mais recente “Estou em Paz”, single lançado em novembro em parceria com Sérgio Peres e produzido por Robertinho de Recife.





Também integra o frescor musical do artista oitentão o frevo “Sempre Valeu”, esta em parceria com Pippo Spera e produção assinada por César Michiles. Na letra, Geraldo reafirma que sim, vale à pena, amar (e cantar).

"Era uma vez, outra vez, outra vez, e sempre valeu amar / Era uma vez, outra vez, outra vez, e sempre valeu cantar"

Parceiros

Nos últimos cinco anos, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a parceria com Fausto Nilo “Dona da Minha Cabeça” encabeçou a lista das músicas mais tocadas de Geraldo.



Na sequência vem “Táxi Lunar”, “Dia Branco” e “Moça Bonita”, entre outras do cancioneiro que segue ovacionado.

“Se você vier pro que der e vier comigo” (“Dia Branco”, Geraldo Azevedo e Renato Rocha)





No decorrer da trajetória, o pernambucano se cercou de diversos parceiros, incluindo Geraldo Vandré e a icônica “Canção da Despedida”, que segue como um hino entoado em manifestações e protestos.



Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Renato Rocha, Capinan e Pippo Spera são outros nomes que integram a lista de companheiros musicais.

“Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente” (“Chorando e Cantando”, Geraldo Azevedo e Fausto Nilo)

Show

No palco do Teatro Guararapes, o público vai ser contemplado com repertório vasto que passa por “Caravana”, parceria pernambucana de Geraldo e Alceu.







“Moça Bonita”, “Dia Branco”, “Táxi Lunar” e Bicho de 7 Cabeças” também integram o set list da noite.

“Dona da minha cabeça, ela vem como um Carnaval”

(“Dona da Minha Cabeça”, Geraldo Azevedo e Fausto Nilo)

“Lusitana do Norte”, composta por Geraldo e Carlos Fernando em tom de homenagem poética ao Recife, ao evocar a cultura e a geografia da Capital pernambucana, também se soma à apresentação, entre outras o tanto quanto notáveis e potentes das centenas prosas musicadas que compõem a obra do petrolinense

“Não dá pé, não é direito, não foi nada (...) e você fez um bicho de sete cabeças” (“Bicho de Sete Cabeças”, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha)





SERVIÇO

Geraldo Azevedo - “Oitentação”

Quando: neste sábado (26), às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

