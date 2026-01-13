A- A+

MÚSICA Geraldo Azevedo relança "Só Porque" e antecipa faixa do álbum que chega depois do Carnaval Cantor e compositor pernambucano, que celebrou aniversário no último domingo (11), traz de volta faixa de "Bossa Tropical", disco de 1981

No calendário (cronológico) do tempo, desde 1945 aliás, a data para celebrar Geraldo Azevedo é todo 11 de janeiro. A propósito, os 81 anos do cantor e compositor pernambucano foram completados neste último domingo.



E foi em comemoração a mais um ano de vida de um dos octogenários mais potentes da Música Popular Brasileira que, diretamente do "Bossa Tropical" (1981), a faixa "Só Porque" ganhou novas nuances e foi lançada nesta terça (13) nas plataformas de música, como degustação do que está para chegar: o álbum "Oitentação".





Parceria do cantor e compositor pernambucano com Pippo Spera, o single traz uma nova leitura, ao vivo, mas com o arranjo original preservado - executado pela banda de Geraldo e assinatura na produção musical de César Michiles.

" (...) O ano de 2026 será de muitas novidades, de sonoridades que venho maturando com carinho", conta Geraldo, que segue palcos afora em turnê com seu projeto comemorativo "Oitentação", programado para culminar em um álbum após o Carnaval.

Em turnê desde abril de 2025 com o espetáculo que celebra as suas oito décadas de vida, Geraldo segue na estrada e deve passar ainda por cidades que ainda não receberam "Oitentação", a exemplo de Rio e São Paulo.



Capa do single "Só Porque", de Geraldo Azevedo, lançado nesta terça-feira (13)

Outras capitais como Recife e Salvador, que já contemplaram o show, podem receber novamente o passeio de Geraldo Azevedo por sua própria (e irretocável) trajetória.

O lançamento de "Só Porque (Ao Vivo)" também marca o início da parceria do artista pernambucano com a distribuidora musical Altafonte.

Ouça "Só Porque (Ao Vivo)"





