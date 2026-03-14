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OSCAR 2026 Geraldo Freire, sobre a perna cabeluda: "Foi mais uma mentira, saíram outras, essa pegou" Geraldo e Jota Ferreira, comunicadores pernambucanos, deram suas versões sobre a origem da lenda urbana recifense e que se destaca em "O Agente Secreto

“Um dia faltou notícia e eu disse para Jota que não tinha mais o que dizer (...) E ele veio com o seguinte fato: ‘perna cabeluda agrediu uma mulher que deu entrada no Hospital da Restauração”.



E foi assim que nasceu uma das maiores lendas urbanas em linha reta do mundo. Recifense, é claro, recentemente trazida à tona por Kleber Mendonça Filho em “O Agente Secreto”.



A afirmação, defendida veementemente pelo comunicador Geraldo Freire em uma conversa descontraída com a Folha de Pernambuco, rememorou uma das polêmicas da história que percorreu a capital pernambucana nos idos dos anos 1970: afinal de contas, de quem é a autoria sobre este “ser” intrigante e assustador, presente no imaginário de quem é de Pernambuco e, agora, de um mundo inteiro?







“É lá e lô. Nem Geraldo nem eu tínhamos a ideia de inventar uma história sobre perna cabeluda. A coisa evoluiu”, declarou Jota Ferreira, também comunicador, com atuação, inclusive, na Rádio Folha. Ao lado de Geraldo, ele contou a ‘verdade’ sobre a saga, sem titubear sobre a autoria.



“Nós nos conhecemos, Geraldo e eu, há mais de 50 anos. Passamos por muitas coisas, contamos muitas histórias. Em nenhum momento paramos para pensar numa história da perna cabeluda, que acabou tomando uma proporção que ninguém esperava”, conta Jota, que discorda de outras ‘paternidades’ para tal lenda, assim como Geraldo.

Dimensão

Foi do Hospital da Restauração, na área central da cidade, que a notícia sobre uma mulher, sangrando, após ter sido atacada por uma perna cabeluda, ecoou Pernambuco afora, em municípios da Região Metropolitana.



De acordo com Geraldo Freire, sequer perguntavam sobre o fato, a ele e Jota, apenas o reproduziam.

“Naquela época era comum retransmissões da rádio por alto-falantes, e um amigo nosso de Moreno entrou dizendo: ‘Essa perna cabeluda também passou por aqui. A mesma coisa aconteceu em São Lourenço, com outro menino, chamado Santana: ‘Perna cabeluda veio a São Lourenço’”, relembra Geraldo.

Há quem acredite, porém, que a história toda começa a partir de uma publicação no jornal Diario de Pernambuco, em uma página policial, inicialmente sem assinatura de um jornalista específico, com a seguinte manchete: “Perna cabeluda surge em moradia de Tiuma” - bairro localizado em São Lourenço da Mata.



Posteriormente, o escritor Raimundo Carrero, que integrava o veículo à época, em crônica assinada, detalhou sobre a fábula, que nunca mais saiu do imaginário popular.



Crédito: Greg Vieira/Folha de Pernambuco





“Quando o Diario reivindica, com Carrero, que a perna cabeluda passou por ele, realmente ela pegou uma repercussão enorme quando saiu no jornal. Nós da rádio já tínhamos partido para outra coisa. A história terminou voltando e gigante”, completa Geraldo Freire.

Uma metáfora

Símbolo da cultura recifense, entre outras tantas lendas urbanas que perfazem a cidade e suas histórias, a perna cabeluda ganhou nova projeção, dessa vez cinematográfica e em patamar de Oscar.



Na narrativa, o diretor pernambucano se utilizou do membro, a perna, como uma metáfora política da vida real - repressão em meio ao que se vivia em plena ditadura militar no país.



No enredo, ela servia como uma espécie de disfarce que alertava as pessoas sobre o terror do que acontecia nas ruas, reforçando a ideia do contexto que o filme traz, um resgate histórico dos tempos ditatoriais e do apagamento dos fatos.



Crédito: Victor Jucá/Divulgação



“Jota Ferreira achou que devia botar a história da perna cabeluda para quebrar o galho e virar notícia. As pessoas nos achavam engraçados, outros levavam a sério a ponto de dizer que tinham sido agredidos pela perna. Mas, quantas mentiras foram ditas à época? Essa foi mais uma mentira, saíram outras também, mas a que pegou foi essa”, conclui Geraldo Freire, corroborado por Jota Ferreira.



Como lenda que assusta, mas diverte, a perna cabeluda, ora saída (inventada) pelo rádio, espelhada por alto-falantes e/ou escrita como crônica, foi além do que talvez seus autores tenham previsto.



Décadas depois, segue viva, como patrimônio em meio a outras histórias urbanas contadas e, o tanto quanto, enriquecidas pelo imaginário popular.



Das ruas do Recife e/ou de outras cidades, a tal perna complementa o contexto do cinema, e da cultura de uma forma geral, quando funciona como memória viva de fatos que, sobremaneira, devem ser esquecidos.

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