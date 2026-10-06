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MÚSICA Geraldo Maia leva repertório de Gilberto Gil para espaço cultural Tô em Casa Ao lado de Renato Bandeira, Geraldo apresenta releituras de Gil em novo show

A noite desta sexta-feira (9) no espaço cultural Tô em Casa, em Campo Grande. Zona Norte da cidade, vai ser regada à elegância de Geraldo Maia em meio à história viva do cancioneiro de Gilberto Gil - em releituras do cantor e compositor pernambucano com novo show que será apresentado na casa.

Com o instrumentista, compositor e arranjador Renato Bandeira ao violão, Geraldo vai passar por clássicos atemporais do repertório de Gil, a exemplo de "Expresso 222", "Procissão" e "Se Eu Quiser Falar Com Deus", entre outras releituras.



Conhecido pelo apuro vocal, desacelerado e permeado por delicadeza, Geraldo Maia tem discografia compilada por interpretações diversas - inclusive de si mesmo.



Que o diga "Minha História Sou Eu", álbum lançado em 2024 e com faixas inéditas, que (re)contam suas próprias narrativas.

"É um disco que fala de modo claro e explícito do meu momento, da minha vida, reflexões, anseios, aspirações", comentou Geraldo, à época do lançamento, em conversa com a Folha de Pernambuco.

SERVIÇO

"Geraldo Maia canta Gil"

Quando: sexta, 9 de outubro, às 19h (abertura da casa)

Onde: Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande

R$ 40

Informações/reservas: (81) 9 9356-5974 // @espaco_to_em_casa /@geraldomaia_oficial /@renatobandeira.s

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